"Це жах": мережу вразила квартира в Одесі за 8 900 доларів (відео)

У мережі завірусилось відео рієлторки, яка продає квартиру в Одесі за 8 900 доларів. Однак українці були шоковані станом житла і висловили своє невдоволення через високу ціну.

Рієлторка Альона оприлюднила відео у TikTok, в якому розповіла, що ніяк не може продати квартиру недалеко від центру Одеси. За її словами, вже було мільйон переглядів, але чомусь ніхто не наважується придбати житло.

Як виглядає квартира

Житло розташоване за 15 хвилин від центру Одеси. Площа квартири невелика – 19 квадратних метри. У квартирі є газовий котел та унітаз.

"Газовий котел є – уже лакшері життя. Унітаз стоїть, кімната з вікном є", — сказала у ролику рієлторка.

До того ж Альона пожартувала про грибок на стінах.

"Весняний врожай грибів зібрали, а осінній наросте. У вас є шанс зробити тут бізнес. 8 900 доларів і ця лялечка ваша", — зазначила рієлторка.

Видео дня

Користувачі мережі залишились під враженням від ціни квартири та її стану. Вони написали безліч коментарів під дописом.

"За що така ціна? У нас будинки великі з подвір’ям та хозбудівлями 6 тисяч";

"Сама жила б там?";

"Я б навіть не зайшла б туди, не те, що купити";

"Це жах. Таке не те, що купувати, а дивитися не слід";

"Краще я не буду одеситом";

"Її і даремно не треба. Там треба все зламати і наново будувати".

Реакція мережі на квартиру в Одесі Фото: TikTok Реакція мережі на квартиру в Одесі Фото: TikTok Реакція мережі на квартиру в Одесі Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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