На березі Дунаю продають будинок всього за 10 тисяч євро: у чому підступ (фото)
На ринку нерухомості Сербії часто з’являються оголошення, які привертають увагу доступною ціною та цікавим розташуванням. Одна з таких пропозиціій – будинок біля міста Голубац за 10 тисяч євро.
Стара будівля розташована на ділянці площею 400 квадратних метрів. Житло знаходиться неподалік від міста Голубац – у селі Брниця. Про це пише Blic.
Будинок на березі Дунаю всього за 10 тисяч євро
Господар виставив на продаж старий будинок із земельною ділянкою площею 400 квадратних метрів у селі Брниця, що неподалік від міста Голубац. Його ціна – лише 10 000 євро.
Житло має цікаве розташування – на березі Дунаю. Дорога від будинку до річки займає приблизно дві хвилини автомобілем. Ще однією перевагою є близькість до Голубацької фортеці, яка розташована за п’ять кілометрів.
Чим вирізняється будинок
Попри привабливе розташування, цей будинок не придатний для термінового заселення. В оголошенні вказано, що житло старе і підлягає знесенню.
"Ідеальний варіант для рибалок, зважаючи на розташування біля Дунаю", — йдеться в оголошенні.
За словами продавця, біля будинку є асфальтована дорога. Також є можливість підключення до електромережі та водогону. Крім того, на території житла є колодязь.
До речі, наявність можливості підключення до комунікацій не означає, що електроенергія та водопостачання вже підведені до будинку.
Вартість житла становить всього 10 тисяч євро. Продавець будинку зазначив, що ціна є остаточною.
Наголошується: оскільки житло підлягає знесенню, потенційному покупцеві слід врахувати додаткові витрати, а також перевірити юридичний статус будинку та можливості забудови ділянки перед придбанням.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Чоловік придбав стару хату із 23 "сотками" землі в селі всього за 1 500 доларів. Приблизно стільки ж коштує новий iPhone.
- Український блогер Владислав, який досліджує Чорнобильську зону, натрапив на будинок самотньої бабусі в селі Куповате. Він розпитав у пенсіонерки, як вона там живе, попри шкідливий екологічний фон.
Крім того, ірландець Джон Гіббонс оселився на півночі Фінляндії. Чоловік придбав будинок майже за безцінь – за 32 тисячі євро. Житло має дров’яну піч, яка дає тепло у морозну погоду.