На березі Дунаю продають будинок всього за 10 тисяч євро: у чому підступ (фото)

На ринку нерухомості Сербії часто з’являються оголошення, які привертають увагу доступною ціною та цікавим розташуванням. Одна з таких пропозиціій – будинок біля міста Голубац за 10 тисяч євро.

Стара будівля розташована на ділянці площею 400 квадратних метрів. Житло знаходиться неподалік від міста Голубац – у селі Брниця. Про це пише Blic.

Будинок на березі Дунаю всього за 10 тисяч євро

Господар виставив на продаж старий будинок із земельною ділянкою площею 400 квадратних метрів у селі Брниця, що неподалік від міста Голубац. Його ціна – лише 10 000 євро.

Житло має цікаве розташування – на березі Дунаю. Дорога від будинку до річки займає приблизно дві хвилини автомобілем. Ще однією перевагою є близькість до Голубацької фортеці, яка розташована за п’ять кілометрів.

Будинок у сербському селі Фото: Facebook

Чим вирізняється будинок

Попри привабливе розташування, цей будинок не придатний для термінового заселення. В оголошенні вказано, що житло старе і підлягає знесенню.

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"Ідеальний варіант для рибалок, зважаючи на розташування біля Дунаю", — йдеться в оголошенні.

За словами продавця, біля будинку є асфальтована дорога. Також є можливість підключення до електромережі та водогону. Крім того, на території житла є колодязь.

До речі, наявність можливості підключення до комунікацій не означає, що електроенергія та водопостачання вже підведені до будинку.

Вартість житла становить всього 10 тисяч євро. Продавець будинку зазначив, що ціна є остаточною.

Наголошується: оскільки житло підлягає знесенню, потенційному покупцеві слід врахувати додаткові витрати, а також перевірити юридичний статус будинку та можливості забудови ділянки перед придбанням.

Будинок за 10 000 євро Фото: Facebook

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