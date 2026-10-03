Немає жодної душі: чоловік купив будинок у Фінляндії майже за безцінь

Ірландець Джон Гіббонс оселився на півночі Фінляндії. Чоловік придбав будинок майже за безцінь – за 32 тисячі євро. Житло має дров’яну піч, яка дає тепло у морозну погоду.

Чоловік мешкає на півночі Фінляндії – у селі Тервола. Про життя Джона Гіббонса розповіло видання Irish Times.

Чоловік купив у Фінляндії будинок майже за безцінь

Історія життя Джона Гіббонса розпочалася понад 20 років тому. Після проживання у Рованіємі (місті в Лапландії), він переїхав на південь — у село Тервола.

Там чоловік придбав будинок за 32 тисячі євро. Це просте і доступне житло, за яким не складно доглядати. Зазначається, що такі оселі масово будували після Другої світової війни.

"Тут можна купити будинок майже за безцінь", — сказав Гіббонс.

У житлі є дров’яна піч і колодязь у саду. За словами чоловіка, якби стався "якийсь апокаліпсис", він би "цілком непогано протримався певний час".

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Джон Гіббонс живе у Фінляндії Фото: The Irish Times

Цікаво, що Фінляндію вже дев’ять разів поспіль визнавали найщасливішою країною світу, оскільки там немає злочинності.

"Там, де я живу, немає злочинності. У нас справжнє літо і справжня зима… Це справді чарівне місце", — наголосив Гіббонс.

Він додав, що може дістатися до річки, озера чи лісу за десять хвилин, і не зустріти при цьому жодної душі.

Крім цього, в період Різдва у селі сонце сходить об 11:00, а сідає о 13:30. Таким чином, воно світить лише 2,5 години. Гіббонс зауважив, що такі умови не для всіх підійдуть, але йому подобається.

"Мені подобається, що не кожен здатен це витримати. Вміння насолоджуватися життям тут і досягати успіху — це справжній виклик", — заявив чоловік.

До речі, Гіббонс залишив роботу у великій будівельній фірмі, щоб започаткувати власну справу з теслярства. Наразі він вручну будує зруби.

Чоловік вручну будує зруби Фото: The Irish Times

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