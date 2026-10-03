Ни души вокруг: мужчина купил дом в Финляндии практически за бесценок

Ирландец Джон Гиббонс поселился на севере Финляндии. Мужчина приобрел дом практически за бесценок — за 32 тысячи евро. В доме есть дровяная печь, которая даёт тепло в морозную погоду.

Мужчина проживает на севере Финляндии — в деревне Тервола. О жизни Джона Гиббонса рассказало издание Irish Times.

Мужчина купил в Финляндии дом практически за бесценок

История жизни Джона Гиббонса началась более 20 лет назад. Прожив некоторое время в Рованиеми (городе в Лапландии), он переехал на юг — в деревню Тервола.

Там мужчина приобрел дом за 32 тысячи евро. Это простое и доступное жилье, за которым несложно ухаживать. Отмечается, что такие дома массово строились после Второй мировой войны.

"Здесь можно купить дом практически за бесценок", — сказал Гиббонс.

В доме есть дровяная печь и колодец в саду. По словам мужчины, если бы произошел "какой-то апокалипсис", он бы "вполне неплохо продержался некоторое время".

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Джон Гиббонс живет в Финляндии Фото: The Irish Times

Интересно, что Финляндию уже девять раз подряд признавали самой счастливой страной мира, поскольку там нет преступности.

"Там, где я живу, нет преступности. У нас настоящее лето и настоящая зима… Это действительно волшебное место", — подчеркнул Гиббонс.

Он добавил, что может добраться до реки, озера или леса за десять минут и при этом не встретить ни одной души.

Кроме того, в период Рождества в деревне солнце восходит в 11:00, а заходит в 13:30. Таким образом, оно светит всего 2,5 часа. Гиббонс отметил, что такие условия подойдут не всем, но ему это нравится.

"Мне нравится, что не каждый способен это выдержать. Умение наслаждаться жизнью здесь и добиваться успеха — это настоящий вызов", — заявил мужчина.

Кстати, Гиббонс уволился из крупной строительной компании, чтобы открыть собственное дело в сфере плотницких работ. Сейчас он вручную строит срубы.

Мужчина вручную строит срубы Фото: The Irish Times

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