На берегу Дуная продают дом всего за 10 тысяч евро: в чем подвох (фото)

На рынке недвижимости Сербии часто появляются объявления, привлекающие внимание доступной ценой и интересным расположением. Одно из таких предложений — дом недалеко от города Голубац за 10 тысяч евро.

Старое жилье расположено на участке площадью 400 квадратных метров. Дом находится недалеко от города Голубац — в селе Брница. Об этом пишет Blic.

Дом на берегу Дуная всего за 10 тысяч евро

Владелец выставил на продажу старый дом с земельным участком площадью 400 квадратных метров в селе Брница, расположенном недалеко от города Голубац. Его цена — всего 10 000 евро.

Дом расположен в интересном месте — на берегу Дуная. Дорога от дома до реки занимает примерно две минуты на машине. Еще одним преимуществом является близость к Голубацкой крепости, которая находится в пяти километрах.

Дом в сербской деревне Фото: Facebook

Чем отличается этот дом

Несмотря на привлекательное расположение, этот дом не подходит для срочного заселения. В объявлении указано, что жилье старое и подлежит сносу.

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"Идеальный вариант для рыбаков, учитывая расположение рядом с Дунаем", — говорится в объявлении.

По словам продавца, рядом с домом проходит асфальтированная дорога. Также имеется возможность подключения к электросети и водопроводу. Кроме того, на территории дома есть колодец.

Кстати, наличие возможности подключения к инженерным сетям не означает, что электроэнергия и водоснабжение уже подведены к дому.

Стоимость жилья составляет всего 10 тысяч евро. Продавец дома заявил, что цена является окончательной.

Отмечается: поскольку жилье подлежит сносу, потенциальному покупателю следует учесть дополнительные расходы, а также проверить юридический статус дома и возможности застройки участка перед покупкой.

Дом за 10 000 евро Фото: Facebook

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