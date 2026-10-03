Вопреки радиации: украинец показал, как живет одинокая бабушка в Чернобыльской зоне (фото)

Украинский блогер Владислав, исследующий Чернобыльскую зону, наткнулся на дом одинокой бабушки в селе Куповатое. Он расспросил пенсионерку, как ей живется там, несмотря на вредный экологический фон.

Бабушка Маша угостила гостя и показала ему свой дом недалеко от Чернобыля. Посреди дома стоит большая печь, а также много ковров и вышитых рушников. На первый взгляд кажется, что там ничего не изменилось со середины прошлого века.

"Вот так живут бабушки в Чернобыле", – заявил блогер в начале своего обзора.

Жизнь в Чернобыле

Чернобыльская зона отчуждения давно ассоциируется с трагедией и запустением, однако даже здесь, за колючей проволокой, продолжается человеческая жизнь. Несмотря на все запреты и опасности, некоторые люди так и не смогли навсегда покинуть родную землю.

Бабушка Маша угостила гостя и показала ему свой дом Фото: Instagram

"Самоселами" называют бывших жителей зоны, которые самовольно вернулись в свои дома после аварии на ЧАЭС в 1986 году, несмотря на официальный запрет. Главная причина – психологическая невозможность привыкнуть к жизни в чужом городе, привязанность к родной земле и привычному сельскому укладу.

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В основном это пожилые люди, преимущественно долгожительницы. С каждым годом их число естественным образом сокращается.

Они живут в изоляции – пользуются водой из колодцев, возделывают огороды. Продукты и лекарства им периодически привозят волонтеры или сотрудники ГСЧС.

Село Куповатое

Одним из немногих населенных пунктов, где еще недавно кипела жизнь, является село Куповатое в Чернобыльской зоне. Несколько стойких жительниц годами поддерживали здесь быт.

В доме бабушки Маши царит особая атмосфера: вышитые рушники, застеленные коврами кровати, старая мебель, иконы на стенах. Наряду с этим можно увидеть и современную технику, если есть электричество, или простые бытовые предметы.

В доме бабушки Маши царит особая атмосфера Фото: Instagram

Вокруг домов – ухоженный двор, цветы, огороды с овощами, хозяйственные постройки – всё, что осталось от прежней сельской жизни.

К местным бабушкам часто приезжают исследователи и гости зоны, чтобы записать их воспоминания, ведь эти женщины – живые свидетели истории Полесья до катастрофы.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Экстремальный турист по имени Влад Резнов переехал в Чернобыль и пытается восстановить один из заброшенных домов. Недавно он провел небольшую экскурсию, чтобы продемонстрировать первые этапы преобразования своего жилища.

Блогер Виктория Полесская, которая часто бывает в Чернобыльской зоне в рамках любительских экспедиций, показала, как, по-видимому, мутируют деревья под воздействием радиации. Однако она не предоставила доказательств того, что это последствия техногенной катастрофы.

Также мы рассказывали, что Максим Нелипа до войны работал в зоне отчуждения. Бывший телеведущий и экс-капитан команды КВН "Ковбои Политеха", который с марта 2022 года защищал Украину на фронте, до войны работал в Чернобыле инженером-программистом.