Всупереч радіації: українець показав, як живе самотня бабуся в Чорнобильській зоні (фото)

Український блогер Владислав, який досліджує Чорнобильську зону, натрапив на будинок самотньої бабусі в селі Куповате. Він розпитав у пенсіонерки, як вона там живе, попри шкідливий екологічний фон.

Бабуся Маша пригостила гостя та показала свій будинок поблизу Чорнобиля. Посеред оселі розташована велика піч, також є багато килимів та вишитих рушників. На перший погляд, здається, що там нічого не змінилося з середини минулого століття.

"Ось так живуть бабусі в Чорнобилі", – заявив блогер на початку свого огляду.

Життя у Чорнобилі

Чорнобильська зона відчуження давно асоціюється з трагедією та запустінням, проте навіть тут, за колючим дротом, продовжується людське життя. Попри всі заборони та небезпеки, деякі люди так і не змогли покинути рідну землю назавжди.

Бабуся Маша пригостила гостя та показала свій будинок Фото: Instagram

Самоселами називають колишніх жителів зони, які самовільно повернулися до своїх домівок після аварії на ЧАЕС у 1986 році, незважаючи на офіційну заборону. Головна причина – психологічна неможливість звикнути до життя в чужому місті, прив'язаність до рідної землі та звичного сільського укладу.

Видео дня

Здебільшого це люди похилого віку, переважно жінки-довгожительки. З кожним роком їхня кількість природно скорочується.

Живуть вони ізольовано – користуються водою з колодязів, обробляють городи. Продукти та ліки їм періодично привозять волонтери чи працівники ДСНС.

Село Куповате

Одним із небагатьох поселень, де ще донедавна жевріло життя, є село Куповате в Чорнобильській зоні. Кілька незламних мешканок роками підтримували тут побут.

У хаті бабусі Маші панує особлива атмосфера: вишиті рушники, застелені килимами ліжка, старі меблі, ікони на стінах. Поруч із цим можна побачити і сучасну техніку, якщо є електрика, або прості побутові речі.

У хаті бабусі Маші панує особлива атмосфера Фото: Instagram

Навколо будинків доглянуте подвір'я, квіти, городи з овочами, господарські споруди – все, що залишилося від колишнього сільського життя.

До місцевих бабусь часто приїжджають дослідники та гості зони, щоб записати їхні спогади, адже ці жінки є живими свідками історії Полісся до катастрофи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Екстремальний турист, якого звуть Влад Резнов, переселився до Чорнобиля й намагається відновити один із покинутих будинків. Нещодавно він провів невелику екскурсію, щоб продемонструвати перші етапи трансформації свого помешкання.

Блогерка Вікторія Поліська, яка часто навідується у Чорнобильську зону в межах аматорських експедицій, показала, як начебто мутують дерева під впливом радіації. Однак вона не надала доказів, що це наслідки техногенної катастрофи.

Також ми розповідали, що Максим Неліпа до війни працював у зоні відчуження. Колишній телеведучий та екскапітан команди КВК "Ковбої Політеху", який з березня 2022 року захищав Україну на фронті, до війни працював у Чорнобилі інженером-програмістом.