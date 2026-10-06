Сім'я купила будинок на Київщині за 2 млн грн: його стан вразив мережу (відео)

У мережі завірусилось відео будинку, який сім’я придбала за два мільйони гривень. Житло розташоване у Київській області та потребує капітального ремонту.

За словами Олени, будинок придбали для батьків, які виїхали з окупованого Гуляйполя (Запорізька область). Вона активно ділиться відео у TikTok, як родина відновлює придбане житло.

Як виглядає будинок за 2 млн гривень

Як розповіла Олена, знайти будинок було вкрай складно. Сім’я хотіла житло недалеко від Києва, з комунікаціями та гарною інфраструкторою.

"Ми купили хату майже в селі за два мільйони гривень. Я б дуже хотіла сказати, що за 3, 6, 10 тисяч доларів, але реалії такі, що за низькі ціни будинки в поганому стані в таких селах, де інфраструктура бажає кращого", — зазначила дівчина.

Будинок за 2 млн грн Фото: TikTok Будинок за 2 млн грн Фото: TikTok

Родина шукала будинок півтора роки і в результаті знайшла його. Їм дуже сподобалась територія, на якій красуються високі ялинки. Однак житло потребує капітального ремонту.

Видео дня

Опитування Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі? Опитування відкрите до Так, забираю ключі й їду садити помідори Можливо, але город хай обробляє хтось інший Хіба не буде іншого вибору Нізащо в світі: мені й балкона вистачає Голосувати

"Ми подивились близько 15 будинків у цьому ціновому діапазоні. І це найкращий варіант. Хтось скаже, легше було купити ділянку, але ні. Бо прикольні ділянки знаходяться дуже далеко. Нам треба було, щоб була зручна інфраструктура, магазини, транспорт, нормальні дороги, пошта, газ, щоб люди могли жити з комфортом", — розповіла Олена.

Вона додала, що в будинку багато речей, які треба вивезти, щоб привести його до ладу. Наразі родина займається ремонтом та прибиранням житла й ділянки.

Мережа вражена ціною будинку

Користувачі мережі засипали Олену коментарями, оскільки їх вразила висока ціна за будинок у такому стані. Дехто наголосив, що за таку вартість можна було придбати квартиру у столиці.

"Два мільйони гривень – це новобудова у Львові. Ви знущаєтесь заради коментарів та переглядів?";

"Можна у Києві квартиру купити";

"Живу у Київській області. За 2 млн грн можна купити нормальний будинок у житловому стані з ремонтом 2000-х";

"Це дуже дорого. В моєму місті можна в такому стані купити набагато дешевше";

"Сподіваюсь, що це жарт стосовно ціни";

"Ви купили хату в селі? Чи село разом з людьми і головою колгоспу?";

"Дешевше знести і побудувати новий".

Реакція мережі на будинок за 2 млн грн Фото: TikTok Реакція мережі на будинок за 2 млн грн Фото: TikTok Реакція мережі на будинок за 2 млн грн Фото: TikTok Реакція мережі на будинок за 2 млн грн Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На Миколаївщині чоловік придбав будинок всього за тисячу доларів. Житло розташоване біля річки з приголомшливим краєвидом. Втім, є один нюанс.

Також чоловік придбав стару хату із 23 "сотками" землі в селі всього за 1 500 доларів. Приблизно стільки ж коштує новий iPhone.

Крім того, ірландець Джон Гіббонс оселився на півночі Фінляндії. Чоловік придбав будинок майже за безцінь – за 32 тисячі євро. Житло має дров’яну піч, яка дає тепло у морозну погоду.