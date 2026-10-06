Семья купила дом в Киевской области за 2 млн грн: его состояние поразило сеть (видео)

В сети стало вирусным видео дома, который семья приобрела за два миллиона гривен. Жилье расположено в Киевской области и требует капитального ремонта.

По словам Елены, дом был куплен для родителей, которые выехали из оккупированного Гуляйполя (Запорожская область). Она активно публикует в TikTok видео о том, как семья ремонтирует купленное жилье.

Как выглядит дом за 2 млн гривен

Как рассказала Елена, найти дом было крайне сложно. Семья хотела жилье недалеко от Киева, с коммуникациями и хорошей инфраструктурой.

"Мы купили дом почти в деревне за два миллиона гривен. Я бы очень хотела сказать, что за 3, 6, 10 тысяч долларов, но реальность такова, что по низким ценам дома находятся в плохом состоянии в таких селах, где инфраструктура оставляет желать лучшего", — отметила девушка.

Видео дня

Дом за 2 млн грн Фото: TikTok Дом за 2 млн грн Фото: TikTok

Семья искала дом полтора года и в итоге нашла его. Им очень понравилась территория, на которой растут высокие ели. Однако дом требует капитального ремонта.

Опрос Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе? Опрос открыт до Да, забираю ключи и еду сажать помидоры Возможно, но огород пусть обрабатывает кто-то другой Разве что не будет другого выбора Ни за что на свете: мне и балкона хватает Голосувати

"Мы посмотрели около 15 домов в этом ценовом диапазоне. И это лучший вариант. Кто-то скажет, что проще было бы купить участок, но нет. Потому что интересные участки находятся очень далеко. Нам нужно было, чтобы была удобная инфраструктура, магазины, транспорт, нормальные дороги, почта, газ, чтобы люди могли жить с комфортом", — рассказала Елена.

Она добавила, что в доме много вещей, которые нужно вывезти, чтобы привести его в порядок. Сейчас семья занимается ремонтом и уборкой дома и участка.

Сеть поражена ценой дома

Пользователи сети засыпали Елену комментариями, поскольку их поразила высокая цена за дом в таком состоянии. Некоторые отметили, что за такую сумму можно было бы купить квартиру в столице.

"Два миллиона гривен — это новостройка во Львове. Вы издеваетесь ради комментариев и просмотров?";

"В Киеве за эти деньги можно купить квартиру";

"Живу в Киевской области. За 2 млн грн можно купить нормальный дом в жилом состоянии с ремонтом 2000-х";

"Это очень дорого. В моём городе в таком состоянии можно купить гораздо дешевле";

"Надеюсь, что это шутка насчёт цены";

"Вы купили дом в деревне? Или деревню вместе с людьми и председателем колхоза?";

"Дешевле снести и построить новый".

Реакция сети на дом за 2 млн грн Фото: TikTok Реакция сети на дом за 2 млн грн Фото: TikTok Реакция сети на дом за 2 млн грн Фото: TikTok Реакция сети на дом за 2 млн грн Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Николаевской области мужчина купил дом всего за тысячу долларов. Дом расположен у реки с потрясающим видом. Однако есть один нюанс.

Также мужчина приобрел старый дом с 23 "сотками" земли в селе всего за 1 500 долларов. Примерно столько же стоит новый iPhone.

Кроме того, ирландец Джон Гиббонс поселился на севере Финляндии. Мужчина приобрел дом практически за бесценок — за 32 тысячи евро. В доме есть дровяная печь, которая согревает в морозную погоду.