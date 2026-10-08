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"Это ужас": сеть поразила квартира в Одессе за 8 900 долларов (видео)

Купить квартиру в Одессе
Квартира в Одессе за 8 900 долларов | Фото: Коллаж: Фокус

В сети стало вирусным видео риэлтора, продающей квартиру в Одессе за 8 900 долларов. Однако украинцы были шокированы состоянием жилья и выразили свое недовольство из-за высокой цены.

Риэлтор Алена опубликовала видео в TikTok, в котором рассказала, что никак не может продать квартиру недалеко от центра Одессы. По её словам, видео набрало уже миллион просмотров, но почему-то никто не решается приобрести эту квартиру.

Как выглядит квартира

Квартира расположена в 15 минутах езды от центра Одессы. Площадь квартиры небольшая — 19 квадратных метров. В квартире есть газовый котел и унитаз.

"Есть газовый котел — это уже роскошь. Унитаз стоит, комната с окном есть", — сказала в ролике риэлтор.

К тому же Алена пошутила о грибке на стенах.

"Весенний урожай грибов уже собран, а осенний ещё впереди. У вас есть шанс открыть здесь свой бизнес. 8 900 долларов — и эта красотка ваша", — отметила риэлтор.

Видео дня

Пользователи сети были впечатлены ценой квартиры и её состоянием. Они оставили множество комментариев под постом.

  • "Почему такая цена? У нас большие дома с двором и хозяйственными постройками стоят 6 тысяч";
  • "Сама бы там жила?";
  • "Я бы даже не зашла бы туда, не то что покупать";
  • "Это ужас. Такое не то что покупать, а смотреть не стоит";
  • "Лучше я не буду одесситом";
  • "Её и зря не надо. Там нужно всё снести и строить заново".
Реакция сети на квартиру в Одессе
Реакция сети на квартиру в Одессе
Фото: TikTok
Реакция сети на квартиру в Одессе
Реакция сети на квартиру в Одессе
Фото: TikTok
Реакция сети на квартиру в Одессе
Реакция сети на квартиру в Одессе
Фото: TikTok
Реакция сети на квартиру в Одессе
Реакция сети на квартиру в Одессе
Реакция сети на квартиру в Одессе

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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