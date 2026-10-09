Украинцы купили дом в Испании без цивилизации: как он выглядит (видео)

Пара из Украины недавно приобрела дом в Испании с потрясающим видом на горы. Однако дом расположен в конце улицы и вдали от цивилизации.

Украинцы купили жилье в коттеджном поселке. Их дом — последний на улице, поэтому из окон супруги видят лес и горы. Соответствующее видео владелица Виталина опубликовала на YouTube.

Как выглядит дом в Испании

По словам хозяйки, на их улице уложили асфальт и даже ходят автобусы. Однако там нет ни аптеки, ни обычного продуктового магазина.

Чтобы купить хлеб, украинцам приходится садиться в машину и ехать 10 минут вниз.

"Это был первый и единственный дом, который мы посмотрели. И в тот же день внесли залог, потому что влюбились в него с первого взгляда со всеми его недостатками", — отметила Виталина.

Опрос Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе? Опрос открыт до Да, забираю ключи и еду сажать помидоры Возможно, но огород пусть обрабатывает кто-то другой Разве что не будет другого выбора Ни за что на свете: мне и балкона хватает Голосувати

Уже через 15 дней после покупки пара переехала в дом. Они жили в доме с незавершённым ремонтом и грязными окнами, при этом работая по 48 часов в день. Хозяйка дома заявила, что это было невероятно изнурительно и сложно.

Видео дня

"Вы думаете, мы купили его так далеко, потому что он был дешёвым? Мне бы очень хотелось, чтобы это было правдой. Но нет. Мы просто всегда мечтали о доме в горах. И вот наша мечта сбылась. И нет, мой муж не миллионер. И это не на деньги, заработанные на таргете", — сказала Виталина.

Дом украинцев в Испании Фото: Скрин видео

Девушка добавила, что их дом вовсе не является воплощением "идеального успеха". Это настоящая испанская ипотека, которую паре пришлось взять с большим трудом.

"Это бюрократия, большие деньги и долги", — подчеркнула украинка.

В будущем пара планирует рассказать, как им удалось получить ипотеку, во сколько обошёлся ремонт и как на самом деле выглядит их жизнь без идеальной картинки.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Киеве предлагают снять самую дешевую квартиру всего за 4 тысячи гривен в месяц. Она находится в Соломенском районе.

В сети стало вирусным видео риэлтора, которая продает квартиру в Одессе за 8 900 долларов. Однако украинцы были шокированы состоянием жилья и выразили свое недовольство из-за высокой цены.

Кроме того, недавно семья приобрела дом за два миллиона гривен. Дом находится в Киевской области и требует капитального ремонта.