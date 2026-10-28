"Живу без відключень": українець придумав, як забезпечити себе світлом (фото)

Через постійні обстріли й аварійні відключення енергонезалежність для власників приватних будинків давно перестала бути примхою. Блогери показали проєкт, як забезпечити себе безперебійним світлом, від початку до кінця, не приховуючи цифр.

Автори YouTube-каналу "Вікторія Ушакова – Життя в кайф" розповіли, у скільки обійшлася власна сонячна електростанція на кВт·год з акумулятором на кВт·год. Станом на вересень 2026 року обладнання, монтаж і налагодження коштували сотні тисяч гривень, але, за словами власників, перші ж відключення світла вони майже не помітили.

Сонячні панелі встановили на даху гаража – це 20 модулів по 460 Вт, загальна потужність станції становить 10 кВт·год.

Систему доповнюють:

Інвертор Deye однофазний, на 8 кВт·год. У блозі зазначають, що він не боїться холоду, тому його можна монтувати навіть просто неба.

Літієва батарея Felicity місткістю 16 кВт·год із підігрівом комірок і вбудованою системою пожежогасіння. "Ця батарея може стояти в холодних приміщеннях, як у мене", – каже автор відео Дмитро.

Видео дня

Автори застерігають, що через коливання курсу долара обладнання згодом могло подорожчати.

інвертор: 60 345 грн;

20 панелей (по 4 380 грн): 87 612 грн;

електрофурнітура та матеріали для підключення: 72 346 грн;

комплект кріплень для даху: 32 184 грн;

монтажні роботи: 35 335 грн;

пусконалагоджувальні роботи: 11 115 грн;

акумулятор Felicity: 92 000 грн (куплений у розстрочку).

Підрядна компанія пропонувала офіційний договір із розрахунковим рахунком і участь у державній кредитній програмі. Сім'я цим не скористалася, бо їхній дохід перевищує встановлені для програми ліміти, тож за станцію розраховувалися власними коштами.

Перший тиждень без світла

Після підключення станцію випробували в реальних умовах: того тижня світло зникало на 8-12 годин щодня.

будинок спожив 61,8 кВт·год;

панелі згенерували 22,7 кВт·год. Погода була переважно хмарна й дощова, тож удень віддача тримались на рівні 1 кВт і нижче;

14,1 кВт·год пішло безпосередньо на потреби домогосподарства, ще 8,6 кВт·год заряджали батарею.

"Ми навіть цього не відчули. Так як в нас споживання будинку досить мале, нам цієї батареї вистачає реально на два з копійками дні – це за умови повного відключення світла і за умови, що не буде сонця взагалі", – пояснює Дмитро.

Автори визнають, що станція коштує недешево. Утім, на їхню думку, гроші витрачені не марно, адже вони позбулися побутового стресу під час блекаутів.

"Ми зараз не паримося стосовно світла, економії… Система сама переключає світло, ми навіть і не бачимо, коли взагалі воно зникає. Тобто повністю живемо зараз автономно", – кажуть автори блогу.

За прогнозами власників, у теплу пору року, приблизно п'ять місяців на рік, сонячна генерація й накопичена енергія дозволять удень практично повністю обходитися без міської мережі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

В Одеській області, у селі Лиман Білгород-Дністровського району, виставили на продаж будинок усього за 5 200 доларів. Оселя стоїть неподалік моря, огороджена парканом і має чимало господарських споруд.

Натомість Ярослава дев'ять років тому перебралася в село на Дніпропетровщині. Там вона перетворила занедбану хатину на музей просто неба, а поруч облаштувала равликову ферму.

А подружжя переселенців Олена та Дмитро придбало у Франції будинок за 10 тисяч євро. Житло розташоване за три години їзди від океану.