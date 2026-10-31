Любовь, магия и удача: почему молодежь активно обращается к онлайн-ведьмам (фото)

Эксперты отмечают, что молодежь в возрасте до 35 лет всё активнее пользуется услугами онлайн-магии. Среди ключевых запросов — поиск второй половинки, заклинания на удачу и финансовый успех.

Эксперты отмечают, что количество запросов о магических способах обеспечить солнечную погоду выросло на 206%, а общее количество запросов о свадебных заклинаниях и ведьмах увеличилось на 105%. Об этом говорится в материале BBC.

Социолог религии из Университета Лидса Беккета Александрия Артур-Хасти считает, что рост числа онлайн-ведьм является частью более широкого отхода от традиционной религии к более "персонализированным формам духовности". Эксперт добавляет, что колдовство распространилось в интернете, так же как и другие сферы современной жизни, перешедшие на цифровые платформы.

"Это действительно последний шаг в коммерциализации духовности. Такие сериалы, как "Сабрина — маленькая ведьма" и "Зачарованные", привнесли магию в мейнстрим, и сегодня люди могут открывать для себя колдовство через социальные сети", — говорит специалистка.

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Гадания и магические услуги переходят из привычного формата в онлайн-приложения и социальные сети Фото: pexels

По её мнению, для некоторых молодых людей обращение к колдовству может стать способом найти поддержку, когда жизнь кажется неопределённой. Речь может идти об отношениях, карьере или переживаниях по поводу собственного будущего.

"Люди выходят в интернет, ищут решения этих жизненных проблем, ищут утешение, чтобы успокоиться. Сегодня многие современные ведьмы видят себя не как мистических персонажей, а как целителей, сосредоточенных на помощи себе, другим и обществу в целом. Они действительно воспринимают это почти как заботливую профессию, что-то вроде консультирования", — сказала госпожа Артур-Хасти.

Ранее Фокус сообщал о том, как настоящая ведьма отмечает Хэллоуин. Британка Ребекка называет себя ведьмой, но говорит, что у неё нет чёрной кошки и колдовской шляпы.

Впоследствии стало известно, что участница "Битвы экстрасенсов" продает обереги от мобилизации. Мария Тихая заявила, что предлагает клиентам магическую "защиту от ТЦК".