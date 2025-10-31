Без черного кота и тыквы: настоящая ведьма рассказала, как празднует Хэллоуин

Сейчас Хэллоуин воспринимается, как очередной веселый праздник, когда можно объедаться конфетами и наряжаться в костюмы. Но есть и те, кто празднует его со всей серьезностью, как Самайн – древний языческий праздник.

Доктор Ребекка Битти любит Хэллоуин – или Самайн, как она его называет – но по более духовно возвышенным причинам, чем многие. Она является ведьмой, или верховной жрицей виккан, но у нее нет черного кота и ведьминской шляпы. Как современная ведьма празднует Хэллоуин, пишет The Telegraph.

Именно Самайн в итоге превратился в Хэллоуин

Колдовство по-прежнему завораживает и отталкивает. Спустя сотни лет после судебных процессов над ведьмами в Англии в пуританском стиле середины XVII века заблуждения и недоверие к нему сохраняются. Но верховная жрица виккан, Ребекка Битти, шутит, что современные ведьмы отличаются от своих сказочных прототипов, или персонажей из фильмов.

"У меня нет ведьминской шляпы, и у меня нет кошки, потому что у меня на них аллергия. Мы не наряжаемся, потому что мы уже ведьмы, и нам не нужно одеваться как они", — говорит она.

Ребекка - современная ведьма, у которой даже нет кошки Фото: The Telegraph

52-летняя Битти с нетерпением ждет праздника, который виккане называют Самайном , из благих побуждений.

"Хэллоуин — мой любимый ритуал, потому что в этот день мы чтим память предков. Мы чтим память всех, кого потеряли, поэтому для меня это время, когда я вспоминаю свою маму", - говорит она.

Самайн — один из восьми праздников Колеса года, которые виккане отмечают, отмечая циклы природы, включая летнее и зимнее солнцестояние, а также равноденствие. Он также отмечается в полнолуние, которое считается временем повышенной энергии, когда магия действует наиболее эффективно.

Викка, или викканство – это неоязыческая религия, основанная на почитании природы. Она стала популярна в 1954 году благодаря Джеральду Гарднеру, английскому государственному служащему в отставке, который в то время называл эту религию "ведовством". Но сейчас викканами также называют всех язычников, в том числе друидов.

Но Ребекка рассказывает, что хотя шляпы ведьмы не носят, они носят плащи, но могут свободно выбирать цвет. У них также есть метлы, которые используются для подметания и символической уборки помещения перед встречей: "Это часть ритуала, но для меня это еще и практично, потому что у меня аллергия на пыль". На самом деле, длинные тёемные волосы Битти — едва ли не единственная черта, которая соответствует популярному образу ведьмы.

Она также не занимается проклятиями и любовными приворотами Ведьмы могут использовать колдовство, или пагубную магию, если хотят, но – вопреки распространенному мнению – это не то, что нужно ведьмам.

"Викка имеет очень строгие этические принципы, поэтому от нас ожидают, что мы не будем совершать поступки, противоречащие чьей-либо свободной воле или являющиеся чем-то неприятным", – говорит она.

Другое распространенное заблуждение гласит, что ведьмы поклоняются Дьяволу. Виккане вольны следовать за кем пожелают, но они не признают Сатану, поскольку это христианское понятие.

Битти стала викканкой, то есть современной язычницей-ведьмой, более 20 лет назад. Переехав в Лондон, она очень скучала по дому своего детства, Дартмуру в Девоне. Она хотела восстановить эту связь с природой и вновь обрести чувство очарования, которого ей не хватало в городской жизни. Викка, ветвь язычества, основанная на поклонении природе, предлагала и то, и другое.

Ребекка Битти называет себя ведьмой, но не накладывает проклятия Фото: The Telegraph

Увлечение Битти возникло после того, как подруга подарила ей кристаллы и колоду оракула, похожую на карты Таро. Заинтригованная, она начала читать книги о язычестве и колдовстве, в том числе руководства по заклинаниям. В своей совместной квартире она пыталась творить заклинания, чтобы помочь друзьям найти новую работу или найти дом мечты.

"В книгах, например, сказано, что нужно использовать 12 метров желтой ленты и четыре свечи любого цвета, но не сказано, зачем. Чтобы это сработало, нужно понимать, что всё это значит и какова их символика", — объясняет современная ведьма.

Ребекка Битти, имеющая докторскую степень по литературному творчеству, начала посещать занятия по колдовству, а затем поступила в столичный Колледж экстрасенсорных исследований. Она научилась колдовать и другим навыкам, включая медиумизм и чтение карт Таро, что, по ее словам, является еще одной областью, которую часто недооценивают.

Когда она гадает на картах, это помогает человеку справиться с проблемой, а не предсказывает, что произойдет, потому что "будущее изменчиво, оно не фиксировано". И карта Таро "Смерть" не означает, что кто-то скоро умрет, а лишь то, что один этап вашей жизни заканчивается и начинается другой.

Она нашла работу в благотворительной организации, помогающей наркоманам и алкоголикам, а в свободное время посвятила себя колдовству.

Однако магия не заменяет реальную жизнь. "Если вы накладываете заклинание на новую работу, оно не сработает, пока вы не подадите заявление о приеме на работу", — шутит Ребекка.

Битти стала верховной жрицей своего лондонского ковена, а затем вернулась в Дартмур и основала свой собственный, который проводился у нее дома. В ковены входят мужчины и женщины всех возрастов и профессий, включая врачей, бухгалтеров и юристов. В ковены может входить до 13 ведьм, но многие из них немногочисленны, чтобы создать прочные связи. Многие ведьмы до сих пор считают необходимым скрывать свое членство, опасаясь последствий.

"У людей есть работа, где, если кто-то узнает, что они практикуют колдовство, им будет очень тяжело", — говорит она.

Ребекка отмечает, что невозможно знать наверняка, работает ли магия.

"Я не знаю, существует ли она на самом деле, но я предпочитаю мир, в котором есть вероятность, что магия реальна. В таком мире жить приятнее", - отмечает ведьма.

