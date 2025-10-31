Без чорного кота і гарбуза: справжня відьма розповіла, як святкує Геловін

Зараз Геловін сприймається, як чергове веселе свято, коли можна об'їдатися цукерками та вбиратися в костюми. Але є й ті, хто святкує його з усією серйозністю, як Самайн — давнє язичницьке свято.

Доктор Ребека Бітті любить Гелловін — або Самайн, як вона його називає — але з більш духовно піднесених причин, ніж багато хто. Вона є відьмою, або верховною жрицею віккан, але в неї немає чорного кота і відьомського капелюха. Як сучасна відьма святкує Гелловін, пише The Telegraph.

Саме Самайн у підсумку перетворився на Геловін

Чаклунство, як і раніше, заворожує і відштовхує. Через сотні років після судових процесів над відьмами в Англії в пуританському стилі середини XVII століття хибні уявлення і недовіра до нього зберігаються. Але верховна жриця вікканів, Ребека Бітті, жартує, що сучасні відьми відрізняються від своїх казкових прототипів, або персонажів з фільмів.

"У мене немає відьомського капелюха, і в мене немає кішки, тому що в мене на них алергія. Ми не вбираємося, тому що ми вже відьми, і нам не потрібно одягатися як вони", — каже вона.

Ребекка — сучасна відьма, у якої навіть немає кішки Фото: The Telegraph

52-річна Бітті з нетерпінням чекає на свято, яке віккани називають Самайном, з благих спонукань.

"Геловін — мій улюблений ритуал, тому що цього дня ми вшановуємо пам'ять предків. Ми вшановуємо пам'ять усіх, кого втратили, тому для мене це час, коли я згадую свою маму", — каже вона.

Самайн — одне з восьми свят Колеса року, які віккани відзначають, відзначаючи цикли природи, включно з літнім і зимовим сонцестоянням, а також рівноденням. Його також відзначають у повний місяць, який вважається часом підвищеної енергії, коли магія діє найефективніше.

Вікка, або вікканство — це неоязичницька релігія, заснована на шануванні природи. Вона стала популярною 1954 року завдяки Джеральду Гарднеру, англійському державному службовцю у відставці, який на той час називав цю релігію "знахарством". Але зараз вікканами також називають усіх язичників, зокрема друїдів.

Але Ребека розповідає, що хоча капелюхи відьми не носять, вони носять плащі, але можуть вільно обирати колір. У них також є мітли, які використовуються для підмітання і символічного прибирання приміщення перед зустріччю: "Це частина ритуалу, але для мене це ще й практично, бо в мене алергія на пил". Насправді довге темне волосся Бітті — чи не єдина риса, яка відповідає популярному образу відьми.

Вона також не займається прокльонами і любовними приворотами. Відьми можуть використовувати чаклунство, або згубну магію, якщо хочуть, але — всупереч поширеній думці — це не те, що потрібно відьмам.

"Вікка має дуже суворі етичні принципи, тому від нас очікують, що ми не робитимемо вчинків, які суперечитимуть чиїйсь вільній волі або будуть чимось неприємним", — каже вона.

Інша поширена помилка говорить, що відьми поклоняються Дияволу. Віккани вільні слідувати за ким забажають, але вони не визнають Сатану, оскільки це християнське поняття.

Бітті стала вікканкою, тобто сучасною язичницею-відьмою, понад 20 років тому. Переїхавши до Лондона, вона дуже сумувала за домом свого дитинства, Дартмуром у Девоні. Вона хотіла відновити цей зв'язок із природою і знову віднайти почуття чарівності, якого їй не вистачало в міському житті. Вікка, гілка язичництва, заснована на поклонінні природі, пропонувала і те, і інше.

Ребекка Бітті називає себе відьмою, але не накладає прокляття Фото: The Telegraph

Захоплення Бітті виникло після того, як подруга подарувала їй кристали і колоду оракула, схожу на карти Таро. Заінтригована, вона почала читати книжки про язичництво і чаклунство, зокрема керівництва із заклинань. У своїй спільній квартирі вона намагалася творити заклинання, щоб допомогти друзям знайти нову роботу або знайти будинок мрії.

"У книжках, наприклад, сказано, що потрібно використовувати 12 метрів жовтої стрічки і чотири свічки будь-якого кольору, але не сказано, навіщо. Щоб це спрацювало, потрібно розуміти, що все це означає і яка їхня символіка", — пояснює сучасна відьма.

Ребека Бітті, яка має докторський ступінь з літературної творчості, почала відвідувати заняття з чаклунства, а потім вступила до столичного Коледжу екстрасенсорних досліджень. Вона навчилася чаклувати й інших навичок, включно з медіумізмом і читанням карт Таро, що, за її словами, є ще однією сферою, яку часто недооцінюють.

Коли вона ворожить на картах, це допомагає людині впоратися з проблемою, а не пророкує, що станеться, бо "майбутнє мінливе, воно не фіксоване". І карта Таро "Смерть" не означає, що хтось скоро помре, а лише те, що один етап вашого життя закінчується і починається інший.

Вона знайшла роботу в благодійній організації, що допомагає наркоманам і алкоголікам, а у вільний час присвятила себе чаклунству.

Однак магія не замінює реальне життя. "Якщо ви накладаєте заклинання на нову роботу, воно не спрацює, поки ви не подасте заяву про прийняття на роботу", — жартує Ребека.

Бітті стала верховною жрицею свого лондонського ковена, а потім повернулася до Дартмура і заснувала свій власний, який проводили в неї вдома. У ковени входять чоловіки і жінки різного віку і професій, включно з лікарями, бухгалтерами та юристами. У ковени може входити до 13 відьом, але багато хто з них нечисленні, щоб створити міцні зв'язки. Багато відьом досі вважають за необхідне приховувати своє членство, побоюючись наслідків.

"У людей є робота, де, якщо хтось дізнається, що вони практикують чаклунство, їм буде дуже важко", — каже вона.

Ребека зазначає, що неможливо знати напевно, чи працює магія.

"Я не знаю, чи існує вона насправді, але я віддаю перевагу світові, в якому є ймовірність, що магія реальна. У такому світі жити приємніше", — зазначає відьма.

Нагадаємо, Фокус писав про перший задокументований суд над відьмами. Він пройшов у Франції наприкінці 14 століття.

А тим часом до язичництва звернулася навіть відома експрокурорка Криму Наталя Поклонська і змінила ім'я.