Охота на ведьм: 635 лет назад состоялся первый задокументированный суд за колдовство

Суды над ведьмами и колдунами, которых преследовали христианские священники, наверняка происходили и раньше, но именно суды над Жанной де Бриг, которая была "искусна в возвращении потерянных вещей", а также над Марго де да Барр и ее клиенткой, стали первыми, подробности о котором дошли до наших дней.

С развитием христианства, прорицательницы, знахарки и даже повитухи из уважаемых членов средневекового общества превратились в ведьм, которые якобы якшаются с дьяволом. И именно 29 октября 1390 года в Париже состоялся первый задокументированный суд за колдовство, после которого осужденных сожгли на костре. За колдовство казнят и сейчас, но Фокус выяснил, с чего все началось.

Историки отмечают, что судебные процессы над ведьмами во Франции плохо документированы, так как записи не сохранились. Поскольку во Франции не было принято общенационального закона о колдовстве, они подпадали под юрисдикцию местных судов, и охота на ведьм различалась в разных регионах. Судебные процессы над ведьмами в Северной Франции подпадали под юрисдикцию Парижского парламента , который обычно не был либерален в применении смертной казни. Однако местные суды не всегда подчинялись Парижу, что является еще одним фактором, затрудняющим оценку масштабов охоты на ведьм во Франции. И регионы, которые граничили со Священной Римской Империей, относились к "ведьмам" более нетерпимо.

Охота на ведьм в 1390 году – кого судили

К сожжению на костре в 1390 году приговорили Жанну де Бриг, Марго де ла Барр и Марион ла Друатюрьер. Личности всех трех весьма примечательны.

Их дело, тщательно зафиксированное в Регистре Шатле де Пари нотариусом Алемом Кашмаре, представляет собой красноречивый пример изменения отношения к колдовству, произошедшего к концу Средневековья. Колдуны — как мужчины, так и женщины, — которые долгое время были традиционной частью общин, все чаще оказывались мишенью для судебной системы. В своем "служении Сатане" они обычно признавались после пыток.

Марго де ла Барр и Марион ла Друатюрьер обвиняли, что они наложили проклятие на Энселина, бывшего любовника Марион и его жену Агнес. Чтобы вернуть своего возлюбленного, Марион дала Энселину красное вино, смешанное с ее кровью, а от Марго она получила два рецепта колдовского зелья. Для первого, которое должно было сделать Энселина импотентом, нужно было собрать травы в ночь Святого Иоанна. Второе зелье должно было пробудить страсть мужчины к его отвергнутой возлюбленной.

Протокол допроса Марион ла Друатюрьер Фото: Wikipedia

Сами по себе эти преступления, в которых обвиняемые признались на первом допросе, не заслуживали смертной казни. Однако после пыток обе женщины признались в отречении от Христа и призывании дьявола – преступлениях, подлежащих искуплению в случае признания, но все же влекущих за собой смертную казнь.

А Жанна де Бриг была более прорицательницей, которая специализировалась на возвращении потерянных предметов – в Средние века это была достаточно уважаемая профессия. За шесть лет до суда она помогла вернуть священнику из соседней деревни кошель денег и серебряный крест, украденный из его церкви.

Суд над ведьмой. Иллюстрация из книги Фото: Wikipedia

Для приходского священника того времени было обычным делом разделять веру своих прихожан в дар такой женщины, а также более глубокое понимание ее социальной функции. Сами священники были посредниками сверхъестественного, наделенными способностью исцелять и изгонять злых духов.

Причиной для суда в Шатле для Жанны де Бриг стал обмен рецептами любовных зелий с Масеттой де Рюйи, которую обвинили в соучастии. Жанна показала Масетте, как наложить порчу на мужа, используя трех жаб, которых кормили грудным молоком, а также куклу из воска и волос ее мужа.

Под пытками Жанна призналась, что познакомилась с демоном по имени Хауссибут благодаря своей крестной матери.

Всех трех женщин в итоге сожгли на костре.

От знахарки до ведьмы – как христианство изменило отношение к женщинам

Церковные суды вводили суды над ведьмами постепенно, начиная приблизительно с 1230 года. Используемая поначалу как исключительный метод против еретиков, эта процедура заменила старый "обвинительный" метод, который основывался на обвинении частного лица, а не на расследовании, инициированном властями. Поскольку главной целью инквизиторского процесса было получение признания подозреваемого, он проводился в закрытом порядке, без участия адвоката, и центральную роль играли судебные пытки.

Судебные процессы конца XIV века, являются исторически показательными, демонстрируя новое отношение к колдовству, в рамках которого традиционные магические искусства стали демонизироваться, а искусная женщина, практиковавшая их, подвергалась остракизму и становилась изгоем. Этот процесс занял десятилетия, и первые настоящие охоты на ведьм начались лишь в конце XV века. Когда же они начались, то стали симптомом глубокой культурной трансформации и растущего разрыва между народными традициями и доктринами, разработанными классом с университетским образованием.

Суд над ведьмой. Иллюстрация 19 века Фото: Wikipedia

Историки отмечают, что женщины, которые занимались врачеванием и "магией" всегда воспринимались, как нечто сверхъестественное, исполненное разрушительной силы. Но с XII века появляется новый элемент – сначала среди монахов, затем и среди других образованных слоев населения: потребность найти козла отпущения для непризнанной враждебности к христианству.

В 1431 году суд над Жанной д'Арк в Руане представлял собой именно такой пробел, когда судьи хотели дискредитировать ее крестовый поход в пользу французского короля Карла VII и против англичан, обвинив ее в ереси и колдовстве.

Сожжение Жанной д'Арк в Руане Фото: Wikipedia

Отмечается, что тогда появился образ главного врага христианской церкви: незамужняя и независимая женщина, которая бросает вызов обществу. Жанна д'Арк возглавляла армию в мужском наряде и нарушала все правила, которые тогда применялись к женскому полу. Как и сожженные в 1390 году "ведьмы": Марго де Ла Барр путешествовала из города в деревню, занимаясь проституцией, Марион ла Друатюрьер и Жанна де Бриг не были официально замужем, а Масетта изменяла мужу с приходским священником. Они не могли считаться "порядочными женщинами" и становились одинаково уязвимыми для клеветы, маргинализации, а также мишенями для расследований по делам о ереси или колдовстве.

Примечательно, но развитие книгопечатания способствовало охоте на ведьм. Речь идет о "Молоте ведьм", трактате двух доминиканцев: Генриха Крамера и Якоба Шпренгера конца 15 века. Его перепечатывали и распространяли, как пособие для инквизиторов. И именно изложенные в нем доводы стали считаться "истиной": женщины опасны и могущественны, женщины могут лишить мужчину "мужской силы", женщины — более склонны к колдовству, чем мужчины, а мужчины чаще подвергаются колдовству, чем женщины.

В 1682 году охота на ведьм во Франции наконец прекратилась благодаря королевскому указу Людовика XIV, запрещавшему преследование за колдовство. Говорят, что к тому времени число подозреваемых или осужденных исчислялось сотнями тысяч – цифра, которая, вероятно, сильно преувеличена. Якобы, в колдовстве обвинили любимую фаворитку Короля-солнце – маркизу де Монтеспан, которая обращалась за любовными зельями к Ла Вуазен. Ла Вуазен сожгли 22 февраля 1680 года на Гревской площади, но для спасения маркизы охота на ведьм прекратилась.

