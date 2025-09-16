Суд признал виновными: двое мужчин готовили убийство президента с помощью магии

В Замбии осудили двух мужчин за планирование убийства президента Хакаинде Хичилемы, которого критикуют за подавление политической оппозиции. В суде заявили, что колдуны являются врагами всех замбийцев.

Сельский староста Леонард Фири и гражданин Мозамбика Джастен Мабулессе Кандунде обратились к колдовству, чтобы реализовать свой замысел. Однако их арестовали в декабре после того, как уборщик сообщил о странных звуках. У мужчин обнаружили живого хамелеона и другие "разнообразные амулеты", в частности красную ткань, неизвестный белый порошок и хвост животного. Об этом сообщили в The Guardian 15 августа.

"Мотивом преступления было убийство главы государства. Осужденные были врагами не только главы государства, но и всех замбийцев", — заявил в своем решении судья Файн Маямбу.

Колдунов приговорили к двум годам заключения с принудительными работами. По данным прокуратуры, их нанял брат оппозиционного депутата Эммануэля "Джей Джея" Банды, которого судят за грабеж, покушение и побег из-под стражи.

В издании отметили, что приговор, который криминализирует так называемое колдовство, совпал с усилением критики Хичилемы за подавление свободы слова и оппозиции. Сообщается, что лидер Замбии подавляет оппонентов через суды, назначает союзников в избирательную комиссию и "переписывает конституционные нормы" себе в пользу.

Обвинения в колдовстве — не редкость для политической арены в Замбии. В то же время в стране продолжается конфликт относительно захоронения предшественника и ожесточенного соперника Хичилемы Эдгара Лунгу. Политик умер в Южной Африке в июне, и семья борется против репатриации тела для государственного захоронения. Позиция родных заключается в том, что сам Лунгу не хотел бы, чтобы на похоронах присутствовал президент. На фоне судебной тяжбы ходят слухи, что тело нужно лидеру в оккультных целях.

"Лично я не верю в колдовство, никогда не верил в колдовство, как человек, как член семьи, как христианин", — заверил он, комментируя эти обвинения.

Многие замбийцы выступают против того, чтобы традиционные духовные верования были криминализированы. В частности, преподаватель Университета Замбии Ганханани Мойо заявил, что ненавидит "колониальный закон", который "пытается запретить практику, которую он не понимает".

