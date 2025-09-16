Суд визнав винними: двоє чоловіків готували вбивство президента за допомогою магії

У Замбії засудили двох чоловіків за планування вбивства президента Хакаінде Хічілеми, якого критикують за придушення політичної опозиції. У суді заявили, що чаклуни є ворогами усіх замбійців.

Сільський староста Леонард Фірі та громадянин Мозамбіку Джастен Мабулессе Кандунде звернулись до чаклунства, щоб реалізувати свій задум. Однак їх арештували у грудні після того, як прибиральник повідомив про дивні звуки. У чоловіків виявили живого хамелеона та інші "різноманітні амулети", зокрема червону тканину, невідомий білий порошок і хвіст тварини. Про це повідомили у The Guardian 15 серпня.

"Мотивом злочину було вбивство голови держави. Засуджені були ворогами не тільки глави держави, а й усіх замбійців", — заявив у своєму рішенні суддя Файн Маямбу.

Чаклунів засудили до двох років ув'язнення з примусовими роботами. За даними прокуратури, їх найняв брат опозиційного депутата Еммануеля "Джей Джея" Банди, якого судять за грабіж, замах і втечу з-під варти.

У виданні зауважили, що вирок, який криміналізує так зване чаклунство, збігся з посиленням критики Хічілеми за придушення свободи слова й опозиції. Повідомляється, що лідер Замбії придушує опонентів через суди, призначає союзників у виборчу комісію та "переписує конституційні норми" собі на користь.

Звинувачення у чаклунстві — не рідкість для політичної арени в Замбії. В той самий час у країні триває конфлікт щодо поховання попередника і запеклого суперника Хічілеми Едгара Лунгу. Політик помер у Південній Африці в червні, і родина бореться проти репатріації тіла задля державного поховання. Позиція рідних полягає у тому, що сам Лунгу не хотів би, щоб на похоронах був присутній президент. На тлі судової тяганини ширяться чутки, що тіло потрібне лідеру в окультних цілях.

"Особисто я не вірю в чаклунство, ніколи не вірив у чаклунство, як людина, як член сім'ї, як християнин", — запевнив він, коментуючи ці звинувачення.

Багато замбійців виступають проти того, щоб традиційні духовні вірування були криміналізовані. Зокрема, викладач Університету Замбії Ганханані Мойо заявив, що ненавидить "колоніальний закон", що "намагається заборонити практику, якої він не розуміє".

