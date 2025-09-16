Спадкоємець мільярдера побудував найбільший особняк у США: чому він різко подешевшав

Спадкоємець сім'ї Hyatt Тоні Пріцкер побудував один із найбільших будинків США в Лос-Анджелесі. Тепер мегаособняк виставлено на продаж за нижчою від ринкової вартості.

На пагорбах району Беверлі-Крест у Лос-Анджелесі розташований один із найбільших приватних будинків у США — маєток родини Пріцкер, площею понад 50 тисяч квадратних футів (4645 квадратних метрів). Про це пише Business Insider.

Будівництво будинку зайняло шість років. У ньому є 16 спалень, 27 ванних кімнат, власний кінотеатр, боулінг, тенісний корт, басейн з видом на центр Лос-Анджелеса, а також окремий гостьовий будинок. На ділянці площею шість акрів є стоянка на 80-100 автомобілів.

Спочатку будинок виставили на продаж у жовтні 2024 року за $195 млн. Якби його продали за цією ціною, то він побив би рекорд угоди Джеффа Безоса, який купив у 2020 році маєток у Беверлі-Гіллз за $165 млн. У квітні 2025 року ціну знизили до $175 млн, але й ця сума все ще перевищує рекорд Безоса.

Будинок належав спадкоємцю статків Hyatt Тоні Пріцкеру і його дружині Джинн Фото: Business Insider

Будинок належав спадкоємцю статків Hyatt Тоні Пріцкеру і його дружині Джинн. Пара одружилася 1989 року і виховувала шістьох дітей. У 2022 році подружжя розлучилося після 33 років шлюбу. За даними Forbes, статки Тоні Пріцкера оцінюють у $4,4 млрд.

Згідно з матеріалами The Wall Street Journal, особняк оформлений на трасти і компанії з обмеженою відповідальністю, тому колишня дружина не мала юридичних прав на нерухомість. Експерти зазначають, що подібна практика стає дедалі популярнішою серед мільярдерів, які прагнуть приховувати активи з податкових і майнових причин.

Фасад особняка Пріцкерів і басейн Фото: FBI Центральною частиною будинку є атріум із дахом Фото: FBI

Архітектором проекту став Ед Таттл, відомий створенням курорту Amanpuri в Таїланді. Центральною частиною будинку є атріум із дахом, що нагадує піраміду Лувру. В інтер'єрах поєднуються вапняк, сталь і скло.

Серед унікальних елементів — оздоровчий центр, 18 камінів, фонтани у внутрішньому дворі та панорамні види на горизонт Лос-Анджелеса.

За словами місцевої ріелторки Рейні Вільямс, "тут створюється відчуття, ніби ти ширяєш над містом".

