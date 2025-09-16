Наследник миллиардера построил самый большой особняк в США: почему он резко подешевел

Наследник семьи Hyatt Тони Прицкер построил один из крупнейших домов США в Лос-Анджелесе. Теперь мегаособняк выставлен на продажу ниже рыночной стоимости.

Related video

На холмах района Беверли-Крест в Лос-Анджелесе находится один из крупнейших частных домов в США — поместье семьи Прицкер, площадью более 50 тысяч квадратных футов (4645 квадратных метров). Об этом пишет Business Insider.

Строительство дома заняло шесть лет. В нем есть 16 спален, 27 ванных комнат, собственный кинотеатр, боулинг, теннисный корт, бассейн с видом на центр Лос-Анджелеса, а также отдельный гостевой дом. На участке площадью шесть акров есть парковка на 80–100 автомобилей.

Первоначально дом выставили на продажу в октябре 2024 года за $195 млн. Если бы он был продан по этой цене, то побил бы рекорд сделки Джеффа Безоса, купившего в 2020 году особняк в Беверли-Хиллз за $165 млн. В апреле 2025 года цена была снижена до $175 млн, но и эта сумма все еще превышает рекорд Безоса.

Дом принадлежал наследнику состояния Hyatt Тони Прицкеру и его супруге Джинн Фото: Business Insider

Дом принадлежал наследнику состояния Hyatt Тони Прицкеру и его супруге Джинн. Пара поженилась в 1989 году и воспитывала шестерых детей. В 2022 году супруги развелись после 33 лет брака. По данным Forbes, состояние Тони Прицкера оценивается в $4,4 млрд.

Согласно материалам The Wall Street Journal, особняк оформлен на трасты и компании с ограниченной ответственностью, поэтому бывшая супруга не имела юридических прав на недвижимость. Эксперты отмечают, что подобная практика становится все более популярной среди миллиардеров, которые стремятся скрывать активы по налоговым и имущественным причинам.

Фасад особняка Прицкеров и бассейн Фото: Business Insider Центральной частью дома является атриум с крышей Фото: Business Insider

Архитектором проекта стал Эд Таттл, известный созданием курорта Amanpuri в Таиланде. Центральной частью дома является атриум с крышей, напоминающей пирамиду Лувра. В интерьерах сочетаются известняк, сталь и стекло.

Среди уникальных элементов — оздоровительный центр, 18 каминов, фонтаны во внутреннем дворе и панорамные виды на горизонт Лос-Анджелеса.

По словам местного риелтора Рэйни Уильямс, "здесь создается ощущение, будто ты паришь над городом".

Ранее Фокус сообщал, что девушка своими руками превратила чердак родителей в квартиру мечты. Учительница из США по имени Джейд вместе со своим партнером, который работает сварщиком вложили 51 000 фунтов стерлингов (2,8 млн гривен) в проект и сделали из пустого пространства роскошные апартаменты.

Также стало известно, что дом "Судного дня" переделали в роскошный особняк с искусственным небом под землей. Уникальное жилье в Лас-Вегасе (штат Невада, США), построенное в 1970-х годах для защиты от ядерной катастрофы, выставлено на продажу. Внутри подземного дома сохранились нетронутые интерьеры в стиле 70-х.