Любов, магія та вдача: чому молодь активно звертається до онлайн-відьом (фото)

Експерти відзначають, що молодь віком до 35 років усе активніше користується послугами онлайн-магії. Серед ключових запитів — пошук другої половини, закляття на удачу та фінансовий успіх.

Фахівці кажуть, що пошуки магічних запитів на сонячну погоду виросли на 206%, а загальні пошуки весільних заклять і відьом зросли на 105%. Про це йдеться в матеріалі BBC.

Cоціолог релігії в Університеті Лідса Беккета Александрія Артур-Гасті вважає, що зростання онлайн-відьом є частиною ширшого відходу від традиційної релігії до більш "персоналізованих форм духовності". Експерта додає, що чаклунство розширилося онлайн, так само як і інші сфери сучасного життя, які перейшли на цифрові платформи.

"Це справді останній крок у комерціалізації духовності. Такі серіали, як "Сабріна, молода відьма" та "Зачаровані", принесли магію в мейнстрім, і сьогодні люди можуть відкривати для себе чаклунство через соціальні мережі", — каже спеціалістка.

Видео дня

Гадання та магічні послуги зі звичних переходять в онлайн-додатки та соцмережі Фото: pexels

На її думку, для деяких молодих людей звернення до чаклунства може бути способом знайти підтримку, коли життя здається невизначеним. Мова може йти про стосунки, кар'єру, чи переживання за власне майбутнє.

"Люди виходять в інтернет, шукають рішення цих життєвих проблем, шукають бальзам, щоб заспокоїтися. Нині багато сучасних відьом бачать себе не як містичних постатей, а як цілителів, зосереджених на допомозі собі, іншим і ширшому суспільству. Вони справді сприймають це майже як турботливу професію, щось на кшталт консультування", — сказала пані Артур-Гасті.

Раніше Фокус повідомляв про те, як справжня відьма святкує Геловін. Британка Ребека називає себе відьмою, але каже, що в неї немає чорного кота і відьомського капелюха.

Згодом стало відомо, що учасниця "Битви екстрасенсів" продає обереги від мобілізації. Марія Тиха заявила, що пропонує клієнтам магічний "захист від ТЦК".