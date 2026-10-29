Армия, которую не призывают: почему 129 тысяч бывших военных остаются вне строя

Пока одних мужчин мобилизуют прямо с улиц, 129 тысяч бывших военных и силовиков младше 60 лет остаются вне армии. Причина может скрываться в законодательных ограничениях: для офицеров запаса не всегда находятся должности, соответствующие их званию и специальности. Фокус выяснил, почему подготовленные кадры не возвращаются на службу, кто мешает изменить правила и могут ли военные пенсионеры заменить тех, кто воюет уже почти пять лет.

Народный депутат, председатель Комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, нашла пополнение для армии. По ее словам, все забыли об армии бывших кадровых военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которым ещё не исполнилось 60 лет. Они получают от государства пенсию, но при этом их не мобилизуют в армию.

"У нас есть 129 тысяч кадровых военнослужащих, имеющих выслугу лет за предыдущие годы, которые ни одного дня не были на фронте. Они относятся к оперативному резерву №1. Не являются лицами с инвалидностью, ещё не достигли даже 60-летнего возраста, нигде не работают (это данные Пенсионного фонда Украины) и не мобилизованы", — заявила депутат.

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Общее количество военных пенсионеров по спецзакону, по словам Третьяковой, около 500 тыс. Средний возраст выхода на пенсию сотрудников Государственной службы исполнения наказаний и Национальной полиции составляет 46 лет, сотрудников Бюро экономической безопасности (БЭБ), Государственного бюро расследований (ГБР) и Управления государственной охраны (УГО) — 47 лет.

Как отметила Третьякова, она неоднократно поднимала вопрос о том, почему этих людей не мобилизуют, на совещаниях, в том числе с участием Генерального штаба. А ей отвечали, что мобилизовать лиц с такими званиями невозможно.

Но удивляет то, что почти за 5 лет полномасштабного вторжения так этот вопрос и не был решён. Хотя, как утверждают военные эксперты и юристы, это можно было и нужно было сделать уже давно — было бы желание.

Для офицеров-пенсионеров нужно искать должности, соответствующие их статусу, — это проблема

Итак, начнём с того, что к оперативному резерву первой очереди (ОР-1) относится категория военнообязанных и резервистов, которых планируют привлекать в первую очередь для быстрого доукомплектования армии и других военных формирований в случае необходимости. Вот как сейчас. Проще говоря, это люди, которых государство рассматривает как один из первоочередных источников пополнения войск. Обычно речь идёт о бывших военнослужащих, имеющих военный опыт и подготовку. Именно бывшие военнослужащие, уволенные в запас и зачисленные в оперативный резерв. Или же люди с опытом военной службы или участия в боевых действиях, соответствующие установленным требованиям.

И несмотря на то, что в постановлении Кабмина №741 от 18 июня 2024 года структура оперативного резерва описывается уже через три категории: боевой резерв, резерв наращивания и территориальный резерв, — суть от этого не меняется. Бывшие военные призывного возраста до 60 лет должны быть в строю во время боевых действий. Как сейчас. Но тем не менее они оказались неприкасаемой кастой. И увильнуть от службы у них получается только потому, что для них сложно найти подходящую должность.

По словам военного эксперта Олега Жданова, у каждого военного пенсионера или пенсионера силовых ведомств есть военно-учётная специальность (ВУС), которая соответствует штатной должности, на которой он завершил службу.

"Например, в Главном оперативном управлении Генерального штаба служат 30 офицеров со специальностью оператора. За десять лет оттуда уволились 200 человек, из которых, допустим, 150 подлежат мобилизации. Они приходят в ТЦК, где им говорят, что подходящих должностей нет", — рассказывает Фокусу эксперт.

Кроме того, в определённых случаях требуется согласие человека, например при назначении на должность с понижением или повышением. Но так как, по словам военного эксперта, значительная часть военных пенсионеров — это бывшие штабные офицеры, которые дослужились до определённых званий и должностей, а затем уволились со службы, для которых в армии может не быть достаточного количества свободных штабных должностей, соответствующих их квалификации. Поэтому в ТЦК говорят: "Ожидайте повестки. Будет необходимость — вызовем".

При этом, как отмечает эксперт, есть большая проблема — офицеров, в отличие от младшего офицерского состава, который уже выгребли, можно мобилизовать только если в армии есть место по их ВУС. Хотя простых людей с улиц отправляют в любые подразделения, не глядя на их ВУС. К примеру, в армии был связистом, но ему присваивают ВУС штурмовик, пулемётчик и так далее.

"Недавно на улице поймали профессионального врача-педиатра и отправили его в пехоту штурмовиком. И он погиб. Вот вам яркий пример: ТЦК указал ему пехотную ВУС, хотя он был квалифицированным врачом. Сколько жизней он мог бы спасти, если бы его направили в медицинское подразделение, можно только догадываться. Но у ТЦК был план по набору пехоты. Вот и всё. С рядовыми они не церемонятся", — отмечает эксперт.

Но кроме этого, как считает Жданов, у нас большие проблемы в несовершенстве законодательства и отсутствии чётких механизмов его реализации. Недостаточно принять закон — необходимо определить порядок его исполнения, ответственных лиц, методы и необходимые средства. Иначе возникают неоднозначные трактовки и нарушения. К тому же законодатели уже давно могли внести правки в законы, по которым обязали бы переучить офицера на другую военную специальность, но этого до сих пор никто не делает.

"Народные депутаты сейчас могут написать поправку к закону и собрать на сборы военных пенсионеров и силовиков. На трёхмесячные курсы переподготовки. Да, это всё как бы элементарно и можно сделать. Хотя пехотинцы из них, с учётом возраста, будут не очень. А сейчас больше всего нехватка штурмовиков", — подчёркивает эксперт.

Пенсионеры должны служить — они же более 20 лет готовились к войне

По мнению военного адвоката Олега Леонтьева, среди 129 тысяч человек, о которых говорила Галина Третьякова, значительную часть составляют старшие офицеры. Младших офицеров меньше, поскольку их активно мобилизовали и продолжают мобилизовывать. Со старшими офицерами возникает проблема. Например, полковнику, подполковнику или майору предлагают должность, соответствующую капитанской штатной категории. Он может отказаться от неё на законных основаниях. Тогда ему необходимо искать должность, соответствующую его званию, например майора или подполковника. Это закреплено в законе "О воинской обязанности и военной службе", а также в Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, утверждённом указом президента. Обойти данное требование непросто. Но изменить ситуацию может Верховная рада, приняв соответствующие законодательные изменения.

Но есть и другая сторона медали, отмечает Леонтьев. В действующей армии много достойных и опытных офицеров, которые хотят расти по карьерной лестнице. Они видят свободные должности и рассчитывают на назначение. Но вместо них на эти должности могут назначать мобилизованных офицеров старшего возраста. В результате штабы, Министерство обороны и Генеральный штаб оказываются переполнены людьми, которые не всегда эффективно используются по назначению.

"Среди полковников даже существует своеобразная шутливая классификация: есть полковник, у которого в подчинении личный состав и есть служебный автомобиль; есть полковник, у которого есть подчинённые; а есть полковник, который просто бегает с бумагами по коридорам, не имея ни подчинённых, ни служебной машины. Именно такими полковниками переполнены штабы", — рассказывает Фокусу Леонтьев.

Поэтому, как считает юрист, нужно предусмотреть возможность назначения военных пенсионеров на штатные должности с учётом их образования и опыта, даже если эти должности не соответствуют их прежнему званию.

"Если человек — полковник, это не значит, что его обязательно нужно отправлять в пехоту. Если он не способен выполнять боевые задачи по состоянию здоровья или возрасту, его можно назначить на должность, соответствующую его квалификации, например в тыловое подразделение или военную мастерскую. Ведь сейчас людей забирают прямо с улицы, не всегда учитывая их прежнюю специальность, и направляют в штурмовики", — отмечает адвокат.

Всё, по словам собеседника, можно решить достаточно просто: Верховная рада должна внести необходимые изменения, а президент — изменить соответствующие положения о прохождении военной службы в Вооружённых силах Украины. Тогда бывших полковников можно будет назначать и на рядовые, сержантские или младшие офицерские должности, если это будет необходимо и допустимо по закону.

"Я тоже говорю о том, что среди военных пенсионеров есть здоровые люди, которые ещё могут служить. В данном случае я полностью согласен с Галиной Третьяковой. Она подняла этот вопрос правильно. Нужно подготовить изменения в соответствующие положения. Тогда многие из этих людей могли бы вернуться к службе. Они ведь всю жизнь готовились к обороне государства. Теперь настало время защищать страну. К тому же сейчас некоторые военные пенсионеры занимаются преимущественно тем, что пытаются взыскать с государства очередные тысячи гривен. Вся их жизнь свелась к этому, несмотря на войну в стране. Поэтому таких людей нужно возвращать в армию", — считает адвокат.

При этом сами бывшие военные, по словам юриста, также поддерживают идею изменения порядка прохождения военной службы, чтобы их можно было назначать на другие должности. Некоторым из них до 60 лет остаётся ещё 10–15 лет. Ничего страшного в том, чтобы продолжить службу, нет. К тому же демобилизации в полном объёме нет, а бывшие военнослужащие и силовики могли бы заменить тех, кто уже долго служит.

Напомним, командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов высказался по поводу усиления мобилизации в Украине и отметил, что её следует сделать максимально жесткой. Командир предложил жестко призывать людей в армию, но при этом параллельно должны происходить изменения в армии. Среди них — необходимо улучшить систему подготовки мобилизованных и повысить ответственность командиров.

Тем временем, сотрудники ТЦК заходят в частные дома и силой забирают мужчин. Омбудсмен сообщает о новых нарушениях, а юристы предупреждают: даже военное положение не отменяет неприкосновенность жилища.