Жесткая мобилизация и пропавшие без вести: комбат рассказал, как набирать людей в ВСУ (видео)

Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов высказался по поводу усиления мобилизации в Украине и отметил, что её следует сделать максимально жесткой. По его словам, лучше, чтобы люди шли в армию сейчас, а не тогда, когда российские войска будут стоять под Киевом или Хмельницким, или когда украинцев будут призывать в армию РФ для нападения на Польшу или Германию. Как, по мнению командира "Да Винчи", должна проходить мобилизация в Украине?

Тезисы Филимонова о мобилизации прозвучали в интервью СМИ "Deutsche Welle". Командир предложил жестко призывать людей в армию, но при этом параллельно должны происходить изменения в армии. Среди них — необходимо улучшить систему подготовки мобилизованных и повысить ответственность командиров.

Усиление мобилизации — комментарий Филимонова см. с 27:37

Филимонов ответил на вопрос об изменениях, которые необходимо внести в систему мобилизации. Отвечая на вопрос, он описал последствия, которые ждут украинцев, если они будут уклоняться от службы в армии.

"Люди, которые сейчас уклоняются от службы в армии, могут быть уверены: если страна будет потеряна, их либо убьют, либо посадят в тюрьму, либо заставят воевать в российской армии, нападать на Польшу, на Германию, на Австрию. Других вариантов нет. Им придётся идти воевать. Я считаю, что мобилизация должна быть максимально жёсткой", — сказал он.

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Военный рассказал, что это должно происходить параллельно с жесткой мобилизацией. Помимо подготовки, обеспечения и распределения, он предлагает обратить внимание на командиров, которые бывают безответственными и теряют людей, например, из-за халатности. Он упомянул, что есть подразделения с большим количеством потерь и пропавших без вести из-за "безответственного отношения к человеческой жизни". Среди предложений Филимонова, которые можно воплотить уже сейчас, а не ждать разбора полетов после войны, — обращать внимание на подразделения, в которых "на штурм отправляется 100 человек и 100 человек пропали без вести".

"Сейчас идет война, в армию нужно идти и воевать, чтобы ты там — хочешь ты того или нет — был вынужден воевать. В связи с мобилизацией нужно исправлять последствия [для подразделений, понесших потери]. Нужно разбираться, нужно там менять командование", — пояснил Филимонов.

Усиление мобилизации — подробности

Отметим, что новый министр обороны Евгений Хмара рассказал об идеях усиления мобилизации в Украине. По мнению Хмары, необходимо изменить подход к "логике мобилизации": чтобы сражаться не за счет количества, а за счет эффективного использования человеческих ресурсов. Глава Минобороны пояснил, что ответственность командиров должна охватывать весь процесс пребывания в армии — от призыва до обучения и боевых задач. Еще одно направление — это работа по обеспечению подразделений вооружением и военной техникой, поскольку это также влияет на пребывание людей в ВСУ. Во время закрытой беседы с журналистами Хмара сказал, что важно найти баланс между наличием оружия и техники, боевыми задачами и рисками для бойцов.

Напоминаем, что в августе народный депутат и секретарь комитета ВР по национальной безопасности Роман Костенко высказался по поводу мобилизации и отметил, что возраст призыва могут снизить до 50-55 лет.