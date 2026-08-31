Новая модель: министр обороны Хмара рассказал об изменениях в подходах к мобилизации (фото)

Министр обороны Украины Евгений Хмара считает, что Украине следует пересмотреть нынешнюю логику мобилизации. Он убежден, что необходимо сосредоточиться не на численности, а на эффективном использовании имеющихся людских ресурсов.

Поэтому ответственность за военнослужащего, которого командир зачисляет в подразделение, должна распространяться на все этапы его службы — от набора и обучения до выполнения боевых задач. Об этом Хмара заявил во время закрытой встречи с журналистами, сообщает "Главком".

По словам министра, вопрос человеческого капитала является одним из приоритетных для Министерства обороны. Речь идет не только о привлечении новых военнослужащих, но и об их профессиональной подготовке, развитии, удержании в Силах обороны и сохранении их жизни.

"Необходимо обеспечить правильную модель ответственности. Командир, привлекающий людей в своё подразделение, должен нести ответственность не только за сам факт набора. Он должен отвечать за весь путь военнослужащего: подготовку, экипировку, передачу боевого опыта, интеграцию в подразделение и дальнейшее применение на поле боя", – отметил министр.

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Хмара считает, что такой принцип должен изменить систему ответственности внутри вооружённых сил. Командиры разных уровней должны отвечать не только за укомплектование подразделений, но и за то, насколько эффективно подготовлены и обеспечены привлечённые ими военнослужащие.

Министр обороны Хмара рассказал о своем видении процессов мобилизации Фото: РБК

Еще одной важной задачей министр назвал соотношение численности личного состава с вооружением и техникой. По его мнению, именно от того, насколько сбалансированы эти составляющие, зависит эффективность выполнения боевых задач и уровень рисков для военных.

Как пояснил Хмара, избыточное количество личного состава при отсутствии достаточного количества техники и вооружения не гарантирует укрепления армии. Напротив, такая ситуация может приводить к нерациональному использованию людей и создавать предпосылки для более значительных потерь.

"Ответом на действия врага не должно быть увеличение численности личного состава. Украина должна привлекать минимально необходимое количество личного состава и максимально качественно оснащать тех, кто выполняет задачи. На поле боя мы должны делать все, чтобы имеющийся человеческий капитал выполнял задачи эффективнее, качественнее и с меньшими потерями", — подчеркнул Хмара.

Ранее Фокус сообщал о том, как Буданов назвал минимальную потребность ВСУ в мобилизованных. Глава ОП также отметил, что, несмотря на то, что в Украине новый министр обороны Евгений Хмара, в вопросе мобилизации всё равно ничего не изменится.

Впоследствии стало известно, что генерал призвал запретить молодежи выезжать из Украины. Генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что помимо ужесточения мобилизации для военнообязанных, изменения должны коснуться и ужесточения ответственности гражданской молодежи.