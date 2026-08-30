"Отправлять на военные предприятия": генерал призвал запретить молодежи выезжать из Украины

Украина должна запретить выезд из страны гражданам непризывного возраста. Молодежь должна работать на победу, считает офицер.

Украина уже сейчас должна изменить законодательство, касающееся мобилизации. Об этом в беседе с изданием OBOZ заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, помимо ужесточения мобилизации для военнообязанных, изменения должны коснуться и усиления ответственности гражданской молодежи.

"Необходимо отменить разрешение на выезд молодежи из страны, но беречь их, не отправлять на фронт, а направлять на военные предприятия", — отметил Игорь Романенко.

Он пояснил, что подобная трудовая повинность, направленная на защиту государства, называется "трудовым фронтом". Переход экономики на военные рельсы с обязательным отработкой вводили британцы и американцы во время Второй мировой войны.

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Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ подчеркнул, что кардинально изменить сложную ситуацию, сложившуюся сейчас в Украине, сможет лишь комплекс всех возможных мер.

Напомним, что, согласно результатам опросов, большинство людей в возрасте 18–35 лет считали мобилизацию в Украине "чрезмерной", в то время как граждане в возрасте 50 лет и старше в основном называют её "недостаточной".

Также Фокус писал, что в Украине почти каждый пятый человек хотел бы уехать за границу на постоянное место жительства. При этом мужчин, желающих покинуть страну навсегда, больше, чем женщин.