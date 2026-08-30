"Відправляти на військові підприємства": генерал закликав заборонити молоді виїжджати з України

Україна має заборонити виїзд з країни громадянам непризовного віку. Молодь має працювати на перемогу, вважає офіцер.

Україна уже зараз повинна змінити законодавство, яке стосується мобілізації. Про це у розмові з виданням OBOZ заявив ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, окрім посилення мобілізації для військовозобов'язаних осіб, зміни мають стосуватися й посилення відповідальності цивільної молоді.

"Необхідно скасувати дозвіл на виїзд молоді з країни, але берегти їх, не відправляти на фронт, а на військові підприємства", — зазначив Ігор Романенко.

Він пояснив, що подібна трудова повинність, спрямована на захист держави, називається "трудовим фронтом". Перехід же економіки на військові рейки з обов'язковим відпрацюванням запроваджували британці й американці під час Другої світової війни.

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Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ наголосив, що принципово змінити складну ситуацію, яка нині склалася в Україні, зможе лише комплекс усіх можливих заходів.

Нагадаємо, згідно з результатами опитувань, більшість людей у віці 18-35 років вважала мобілізацію в Україні "надмірною", водночас громадяни від 50 років ї старше, переважно, називають її "недостатньою".

Фокус писав, що в Україні майже кожна п'ята людина хотіла б виїхати за кордон на постійне місце проживання. При цьому чоловіків, які хочуть залишити країну назавжди, більше, ніж жінок.