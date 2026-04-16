Молодь вважає надмірною, старші — навпаки: думки українців щодо мобілізації розділилися, — соціолог

Українці не дуже хочуть відповідати на запитання щодо мобілізації в Україні, каже соціолог Олексій Антипович.

Зокрема, більшість людей у віці 18-35 років вважають мобілізацію "надмірною". Але водночас більшість людей передпенсійного і пенсійного віку від 50 років і старше називають мобілізацію "недостатньою" Про це соціолог, керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович розповів під час брифінгу, пише УНІАН.

Різні думки та позиції українців створюють нове явище у суспільстві.

"І це десь новоутворений вододіл між поколіннями", — відзначив Антипович.

На думку експерта, саме тому питання мобілізації і ТЦК треба розділяти на окремі категорії.

Мобілізація в Україні: сприйняття українців

Олексій Антипович каже, що мінімум третина українців не хоче відповідати на питання про мобілізацію.

Відео дня

"Про мобілізацію люди не дуже хочуть говорити, тому що об'єктивно кожен розуміє, якщо не буде відбуватися приток військовослужбовців до лав Збройних сил України, то хто тоді буде тримати фронт? І завтра росіяни будуть в Дніпрі, а післязавтра – далі. Це об’єктивно розуміється", — каже Антипович.

Але, за його словами, є громадяни, яких не стосується мобілізація, тож вони підтримують будь-які мобілізаційні заходи, які відбуваються в Україні. Але є й інша група людей, які бояться загинути на війні.

"А є ті, хто має екзистенційний страх загинути на війні, будучи військовослужбовцем, і вони не хочуть йти до лав Збройних сил України. Цей страх об’єктивний, і засуджувати людину не можна. Вони також можуть обережно або негативно ставитись до мобілізації, але вони розуміють, а хто ж тоді буде захищати державу", — відзначив Антипович.

Також він розповів, що суспільство ділиться на тих, хто служить, а хто ні, бо військові хочуть ротацій і відпочити.

"За нашими даними – у кожного другого українця є близька людина на фронті", — сказав Анипович.

Як українці ставляться до ТЦК?

"З огляду на всі прекрасно показані в медіа і усіх соціальних мережах скандали, бійки, бусифікацію, смерті представників ТЦК, або є побиття тих, кого мобілізували, — все це, звичайно, призводить до негативної оцінки роботи ТЦК", — повідомив Антипович.

Він як соціолог, не може дати відповіді, що з цим робити.

Нагадаємо, що в Україні майже кожна п'ята людина має бажання виїхати за кордон на постійне місце проживання. При цьому чоловіків, які хочуть залишити Україну, більше, ніж жінок. При цьому динаміка покращується порівняно з 2014 роком, розповів соціолог, керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Раніше у коментарі Фокусу Олександр Гладун звертав увагу: міграція українців — це не лише наслідок війни, а результат внутрішніх проблем. Люди виїжджали й раніше — через рівень доходів, якість життя і відсутність можливостей. І без вирішення цих причин ситуація не зміниться.

Фактично Україна зараз конкурує не за мігрантів — а за власних громадян.