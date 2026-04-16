Динаміка змешується: скільки українців хочуть виїхати на постійне місце проживання

В Україні майже кожна п'ята людина має бажання виїхати за кордон на постійне місце проживання. При цьому чоловіків, які хочуть залишити Україну, більше, ніж жінок.

При цьому динаміка покращується порівняно з 2014 роком. Про це розповів соціолог, керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, передає УНІАН.

Соціолог відзначив, що українці з 2024 року почали гірше ставитися до тих, хто виїхав за кордон. У кінці 2024 року приблизно кожен третій українець негативно ставився до тих, хто перебував за кордоном.

"Точно не підтримується балотування такої людини на майбутніх якихось виборах: чотири роки тебе не було в Україні, ти не пройшов з нами цю війну, і чому тобі давати можливість очолювати будь-яку законодавчу чи місцеву владу", — пояснив Антипович.

Водночас він закликав не оцінювати настрої в соціальних мережах як такі, що відображають реальну ситуацію, адже жодна мережа не є репрезентативною. Натомість соціологи відзначають, що майже 20% мають намір виїхати за кордон.

"Якщо ми говоримо на загал — від 14% до 18% в різних опитуваннях, залежно від категорії, від методу, ми отримуємо відповідь, що якби у вас була можливість виїзду за кордон в найближчому майбутньому, то чи ви б поїхали за кордон на постійне місце проживання… Наприклад, "так" відповідає 14% людей у віці 18-35 років. "Так" відповідає близько 20% людей у віці 18-29 років. І назагал дещо менше", — зазначив він.

Бажання виїхати чоловіків Антипович пояснив побоюванням мобілізації.

Водночас більш старші люди менш мобільні, через що менше хочуть виїхати за кордон.

Натомість середнє покоління хоче заробляти кошти і створювати майбутнє для дітей і мати певну стабільність. Молодше покоління називає мобілізацію як проблему, а також пояснює бажання виїхати наміром більше заробляти та навчатися.

Антипович також наголосив, що до 2014 року бажаючих виїхати з України на постійне місце проживання було точно більше 20%. Тож нинішні цифри не мають лякати українців.

Нагадаємо, раніше заступник командира 3-го армійського корпусу та громадський діяч Дмитро Кухарчук висловився щодо українців, які під час війни прагнуть виїхати за кордон, але стикаються з обмеженнями. Він наголосив, що питання виїзду пов’язане не лише з правами, а й із відповідальністю перед державою та її громадянством.

У березні у пункті пропуску "Могилів-Подільський" на кордоні з Молдовою на Вінниччині співробітники Державної прикордонної служби звернули увагу на незвичайну пару: 44-річний киянин намагався виїхати з України разом зі своєю 80-річною дружиною з інвалідністю.