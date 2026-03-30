"Відмовтесь від громадянства": офіцер ЗСУ висловився про українців, що виїжджають за кордон

Заступник командира 3-го армійського корпусу та громадський діяч Дмитро Кухарчук висловився щодо українців, які під час війни прагнуть виїхати за кордон, але стикаються з обмеженнями. Він наголосив, що питання виїзду пов’язане не лише з правами, а й із відповідальністю перед державою та її громадянством.

Дмитро Кухарчук прокоментував суспільну дискусію щодо можливості виїзду з України під час війни. Він відповів на це питання під час інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій. Під час розмови журналістка звернула увагу на поширену реакцію в соцмережах:

"Відразу в коментарях пишуть, так, а ми б виїхали, нас не пускають", — зазначила Яніна Соколова.

У відповідь заявив, що такі люди мають відкрито визначитися зі своєю позицією щодо держави.

"Тоді ці люди, які про це говорять, вони мають офіційно, публічно заявити, що вони відмовляються від українського громадянства, що вони відмовляються від усіх привілеїв, які дає українське громадянство. В першу чергу, вони мають про це заявити, чи готові вони це зробити, а вже потім задавати такі питання і ставити такі вимоги. Тому що, як я вже сказав, українське громадянство — це привілей, а не щось, що можна просто поміняти", — відповів він.

Кухарчук зазначив, що громадянин — це не просто людина, яка отримала цей статус за фактом народження. Це той, хто живе в суспільстві, робить внесок у його розвиток і приносить користь державі. Саме за це він має право бути частиною громади й впливати на те, як вона розвиватиметься далі. Людина, яка не долучається до розвитку громади, не може морально претендувати на те, щоб визначати, що саме в ній має змінюватися.

"Тому, говорячи про закриті кордони, спершу варто поставити питання цінності українського громадянства для самих українців. Якби питання цієї цінності та готовності захищати громадянство стояло однаково для всіх, із дотриманням принципу справедливості в мобілізаційному процесі, значно більше людей були б готові боронити державу", — відповів він.

