"Откажитесь от гражданства": офицер ВСУ высказался об украинцах, выезжающих за границу

Заместитель командира 3-го армейского корпуса и общественный деятель Дмитрий Кухарчук высказался относительно украинцев, которые во время войны стремятся выехать за границу, но сталкиваются с ограничениями. Он отметил, что вопрос выезда связан не только с правами, но и с ответственностью перед государством и его гражданством.

Дмитрий Кухарчук прокомментировал общественную дискуссию о возможности выезда из Украины во время войны. Он ответил на этот вопрос во время интервью журналистке Янине Соколовой. Во время разговора журналистка обратила внимание на распространенную реакцию в соцсетях:

"Сразу в комментариях пишут, да, а мы бы выехали, нас не пускают", — отметила Янина Соколова.

В ответ заявил, что такие люди должны открыто определиться со своей позицией по отношению к государству.

"Тогда эти люди, которые об этом говорят, они должны официально, публично заявить, что они отказываются от украинского гражданства, что они отказываются от всех привилегий, которые дает украинское гражданство. В первую очередь, они должны об этом заявить, готовы ли они это сделать, а уже потом задавать такие вопросы и ставить такие требования. Потому что, как я уже сказал, украинское гражданство — это привилегия, а не то, что можно просто поменять", — ответил он.

Кухарчук отметил, что гражданин — это не просто человек, который получил этот статус по факту рождения. Это тот, кто живет в обществе, вносит вклад в его развитие и приносит пользу государству. Именно за это он имеет право быть частью общества и влиять на то, как оно будет развиваться дальше. Человек, который не приобщается к развитию громады, не может морально претендовать на то, чтобы определять, что именно в ней должно меняться.

"Поэтому, говоря о закрытых границах, сначала стоит поставить вопрос ценности украинского гражданства для самих украинцев. Если бы вопрос этой ценности и готовности защищать гражданство стоял одинаково для всех, с соблюдением принципа справедливости в мобилизационном процессе, значительно больше людей были бы готовы защищать государство", — ответил он.

