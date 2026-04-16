Динамика смешивается: сколько украинцев хотят выехать на постоянное место жительства

В Украине почти каждый пятый человек имеет желание выехать за границу на постоянное место жительства. При этом мужчин, которые хотят покинуть Украину, больше, чем женщин.

При этом динамика улучшается по сравнению с 2014 годом. Об этом рассказал социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, передает УНИАН.

Социолог отметил, что украинцы с 2024 года начали хуже относиться к тем, кто выехал за границу. В конце 2024 года примерно каждый третий украинец негативно относился к тем, кто находился за границей.

"Точно не поддерживается баллотирование такого человека на будущих каких-то выборах: четыре года тебя не было в Украине, ты не прошел с нами эту войну, и почему тебе давать возможность возглавлять любую законодательную или местную власть", — пояснил Антипович.

В то же время он призвал не оценивать настроения в социальных сетях как отражающие реальную ситуацию, ведь ни одна сеть не является репрезентативной. Зато социологи отмечают, что почти 20% намерены выехать за границу.

"Если мы говорим в целом — от 14% до 18% в разных опросах, в зависимости от категории, от метода, мы получаем ответ, что если бы у вас была возможность выезда за границу в ближайшем будущем, то вы бы поехали за границу на постоянное место жительства... Например, "да" отвечает 14% людей в возрасте 18-35 лет. "Да" отвечает около 20% людей в возрасте 18-29 лет. И в целом несколько меньше", — отметил он.

Желание уехать мужчин Антипович объяснил опасением мобилизации.

В то же время более старшие люди менее мобильны, из-за чего меньше хотят выехать за границу.

Зато среднее поколение хочет зарабатывать средства и создавать будущее для детей и иметь определенную стабильность. Молодое поколение называет мобилизацию как проблему, а также объясняет желание уехать намерением больше зарабатывать и учиться.

Антипович также отметил, что до 2014 года желающих выехать из Украины на постоянное место жительства было точно более 20%. Поэтому нынешние цифры не должны пугать украинцев.

Напомним, ранее заместитель командира 3-го армейского корпуса и общественный деятель Дмитрий Кухарчук высказался относительно украинцев, которые во время войны стремятся выехать за границу, но сталкиваются с ограничениями. Он отметил, что вопрос выезда связан не только с правами, но и с ответственностью перед государством и его гражданством.

В марте в пункте пропуска "Могилев-Подольский" на границе с Молдовой в Винницкой области сотрудники Государственной пограничной службы обратили внимание на необычную пару: 44-летний киевлянин пытался выехать из Украины вместе со своей 80-летней женой с инвалидностью.