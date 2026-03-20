Киевлянин женился на 80-летней теще, чтобы выехать из Украины: чем все закончилось

В пункт пропуска "Могилев-Подольский" на границе с Молдовой в Винницкой области сотрудники Государственной пограничной службы обратили внимание на необычную пару.

44-летний киевлянин пытался выехать из Украины вместе со своей 80-летней женой с инвалидностью, тоже жительницей столицы, сообщили в ГПСУ.

Несмотря на существенную разницу в возрасте, они уверяли пограничников, что на их чувства годы никак не повлияли. Однако уже во время более предметного общения с сотрудниками ГПСУ они начали путаться в ответах и не могли согласованно рассказать о деталях своей семейной жизни.

В ходе разговора выяснилось, что женщина является матерью гражданской жены мужчины, которая сейчас находится за границей. С ее помощью военнообязанный пытался покинуть территорию Украины и таким образом избежать мобилизации.

""Любовь без возрастных ограничений" оказалась легендой для попытки незаконного выезда", — резюмировали пограничники.

Паре отказали в выезде, а в Нацполицию направлено сообщение о выявлении признаков уголовного преступления.

Отметим, что пограничники неоднократно фиксировали, мягко говоря, довольно нетривиальные способы обмануть правоохранителей и выехать из Украины. Так, в прошлом году, на трассе Одесса-Рени в маршрутке обнаружили мужчину, который переоделся в женщину, чтобы пересечь границу и сбежать в Молдову. Другой одессит, также переодевшись женщиной, пытался выехать из Украины. Его выявили в поезде "Киев — Ужгород".

Напомним, в Харькове мужчина отсудил право снятия с воинского учета после того, как сменил пол на женский.

Также сообщалось, что в Киевской области полиция задержала двух "свах", которые за $3800 подыскивали для военнообязанных мужчин женщин с инвалидностью для заключения фиктивного брака и дальнейшего выезда за границу на законных основаниях. Потенциальная "жена" получала от них $800.