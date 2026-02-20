Сменил пол на женский: в Харькове мужчина отсудил право снятия с воинского учета

Харьковчанина по решению суда сняли с воинского учета после того, как он сменил пол на женский.

Перед тем он получил отказ в снятии с учета в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом 19 февраля рассказало издание "Апостроф".

Как свидетельствует решение Харьковского окружного административного суда, в административном иске речь шла о просьбе признать решение ТЦК и СП противоправным, отменив отказ в исключении из воинского учета военнообязанных. Также в документе говорится об обязательстве исключения харьковчанина с учета военнообязанных и внесения соответствующих сведений в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

В обосновании иска сказано, что истица изменила пол с мужского на женский, что подтверждает соответствующее медицинское свидетельство. На основании этого гражданка получила свидетельство о рождении и паспорт, в которых пол определяется как женский.

Истица также считает противоправным решение ТЦК и СП из-за того, что не относится к категории военнообязанных женщин, не имея также соответствующей специальности и профессии, из-за чего должна быть исключена с учета по предыдущему полу.

С этим новым паспортом гражданка, которая подает иск, пришла в ТЦК, но там отказали снимать с учета без ВВК.

Решение суда

На основании предоставленных показаний суд постановил удовлетворить административный иск, признав противоправным и отменив решение об отказе в снятии с воинского учета. Также суд обязал внести соответствующие данные в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег", говорится в документе.

Скриншот | решение суда о праве на снятие с учета мужчины, который сменил пол на женский

