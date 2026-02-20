Змінив стать на жіночу: у Харкові чоловік відсудив право зняття з військового обліку

Харків'янина за рішенням суду зняли з військового обліку після того, як він змінив стать на жіночу.

Перед тим він отримав відмову у знятті з обліку у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це 19 лютого розповіло видання "Апостроф".

Як свідчить рішення Харківського окружного адміністративного суду, в адміністративному позові йшлося про прохання визнати рішення ТЦК та СП протиправним, скасувавши відмову у виключенні з військового обліку військовозобов`язаних. Також у документі йдеться про зобов'язання виключення харків'янина з обліку військовозобов`язаних і внесення відповідних відомостей до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг".

В обґрунтуванні позову сказано, що позивачка змінила стать з чоловічої на жіночу, що підтверджує відповідне медичне свідоцтво. На підставі цього громадянка отримала свідоцтво про народження та паспорт, в яких стать визначається як жіноча.

Позивачка також вважає протиправною рішення ТЦК та СП через те, що не належить до категорії військовозобов'язаних жінок, не маючи також відповідної спеціальності та професії, через що має бути виключена з обліку за попередньою статтю.

З цим новим паспортом громадянка, що позивається, прийшла до ТЦК, але там відмовили знімати з обліку без ВЛК.

Рішення суду

На підставі наданих свідчень суд постановив задовольнити адміністративний позов, визнавши протиправним та скасувавши рішення щодо відмови у знятті з військового обліку. Також суд зобов'язав внести відповідні дані до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних і резервістів "Оберіг", йдеться у документі.

Скриншот | рішення суду щодо права на зняття з обліку чоловіка, який змінив стать на жіночу

