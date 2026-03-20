Киянин одружився з 80-річною тещею, щоб виїхати з України: чим усе закінчилося

У пункті пропуску "Могилів-Подільський" на кордоні з Молдовою на Вінниччині співробітники Державної прикордонної служби звернули увагу на незвичайну пару.

44-річний киянин намагався виїхати з України разом зі своєю 80-річною дружиною з інвалідністю, теж мешканкою столиці, повідомили в ДПСУ.

Попри суттєву різницю у віці, вони запевняли прикордонників, що на їхні почуття роки ніяк не вплинули. Однак уже під час більш предметного спілкування зі співробітниками ДПСУ вони почали плутатися у відповідях і не могли узгоджено розповісти про деталі свого сімейного життя.

Під час розмови з'ясувалося, що жінка є матір'ю цивільної дружини чоловіка, яка зараз перебуває за кордоном. З її допомогою військовозобов'язаний намагався покинути територію України і таким чином уникнути мобілізації.

""Любов без вікових обмежень" виявилася легендою для спроби незаконного виїзду", — резюмували прикордонники.

Парі відмовили у виїзді, а до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Зазначимо, що прикордонники неодноразово фіксували, м'яко кажучи, доволі нетривіальні способи обдурити правоохоронців і виїхати з України. Так, торік, на трасі Одеса-Рені в маршрутці виявили чоловіка, який переодягнувся в жінку, щоб перетнути кордон і втекти до Молдови. Інший одесит, також переодягнувшись жінкою, намагався виїхати з України. Його виявили в поїзді "Київ — Ужгород".

Нагадаємо, у Харкові чоловік відсудив право зняття з військового обліку після того, як змінив стать на жіночу.

Також повідомлялося, що в Київській області поліція затримала двох "свах", які за $3800 підшукували для військовозобов'язаних чоловіків жінок з інвалідністю для укладання фіктивного шлюбу і подальшого виїзду за кордон на законних підставах. Потенційна "дружина" отримувала від них $800.