30 тысяч человек в месяц: Буданов назвал минимальную потребность ВСУ в мобилизованных

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины нуждаются в ежемесячной мобилизации 30 тысяч граждан, и призвал воспринимать мобилизацию "такой, какая она есть".

"К сожалению, нужно принимать её (мобилизацию — ред.) такой, какая она есть. У нас нет другого выбора. Надо набраться смелости и честно сказать: нельзя мобилизовывать менее 30 тысяч человек в месяц. Это минимально необходимое количество для поддержания существующего положения", — отметил Буданов в эфире телемарафона, комментируя ситуацию с мобилизацией в Украине.

Глава ОП также отметил, что, несмотря на то, что в Украине новый министр обороны Евгений Хмара, в вопросе мобилизации всё равно ничего не изменится.

"С появлением "Хмары" ничего существенно не изменится. Потому что спрос есть — не менее 30 тысяч (граждан — прим. ред.). А это огромное количество людей", — сказал Буданов.

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"Поэтому как бы мы ни говорили, что теперь будем призывать по-другому, количественные показатели от этого не изменятся, а это значит, что количество недовольных людей тоже не изменится. С этим ничего не поделаешь", — подчеркнул он.

Однако он считает, что в определенной степени можно изменить подходы к "силовой мобилизации" в Украине.

"Я надеюсь, что можно несколько изменить подходы к этой силовой мобилизации, которая иногда имеет место. Это не повсеместно, но такие факты есть. С этим нужно бороться", — заявил глава ОП.

Напомним, что когда президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Евгения Хмару, он рассказал, чего ожидает от Министерства обороны и Сил обороны и безопасности. В частности, Зеленский подчеркнул необходимость более гуманного подхода к решению организационных вопросов в войсках.

Между тем в Верховной Раде заявили, что мобилизация женщин в Украине не проводится, не готовится и не рассматривается. В ВР ответили, что никаких законодательных инициатив по этому вопросу нет.