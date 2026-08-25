Слухи о мобилизации женщин: в Верховной Раде выступили с заявлением

Мобилизация женщин в Украине не производится, не готовится и не рассматривается. В Верховной Раде заявили, что никаких законодательных инициатив по этому вопросу нет.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины 25 августа.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил, что нет ни законопроектов, ни внутренних обсуждений по мобилизации женщин.

В Комитете отметили, что женщины в Украине присоединяются к Силам обороны исключительно добровольно.

Также там отметили, что публичные соображения отдельных спикеров о возможной мобилизации женщин не отражают реальную законодательную работу и позицию Комитета.

В Верховной Раде призвали не поддаваться манипуляциям и пользоваться только официальными источниками информации.

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Мобилизация женщин — что известно

10 августа 2026 года на портале электронных петиций появилось голосование по мобилизации женщин. Автор петиции Станислав Русин предложил призывать в армию женщин без детей, поскольку, по его мнению, эта категория не несет ответственности за воспитание детей. По состоянию на 25 августа петиция набрала 597 из 25 тысяч необходимых голосов.

21 августа эксминистр обороны Алексей Резников также высказался о мобилизации женщин. Он считает, что Украине для противостояния России, население которой составляет около 100 млн. человек, нужно упорядочить призыв и рассматривать возможность привлечения в армию как мужчин, так и женщин. Резников ссылался на пример Израиля, гендерное равенство и возможность вдвое увеличить мобилизационный ресурс.

Эту позицию прокомментировал глава ЦПИ Андрей Коваленко. Он отверг идею мобилизации женщин и заявил, что не стоит обсуждать такие вопросы с людьми, не служащими в армии.

Ранее также сообщалось о категориях украинок, которые уже служат или могут попасть в армию. В частности, речь шла о врачах, однако до 2026 года женский мобилизационный реестр для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием не был создан.

Военный эксперт Олег Жданов отмечал, что женщины с военно-учетной специальностью должны мобилизовать в соответствии с законом. Приобщиться к ВСУ можно добровольно, заключив контракт. Адвокат Роман Лихачев сообщал, что в армии уже служит 75 тысяч женщин, но для увеличения их количества армии нужна подготовка, в частности, отдельные казармы, учеба, форма и снаряжение, а также изменения в законодательство.

Отдельно нардеп и секретарь комитета по нацбезопасности Роман Костенко говорил о возможном усилении мобилизации и изменении возрастных границ призыва. Среди вариантов называли снижение возраста мобилизации до 50–55 лет и нижнего предела до 21 года.

25 августа Костенко в интервью "Украинской правде" также рассказал о возможных изменениях закона о мобилизации для снижения возраста призыва до 50 лет.