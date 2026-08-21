"Ключ к выживанию": Украине необходима мобилизация всех, включая женщин, — Резников

Бывший министр обороны Алексей Резников заявил, что военный долг должен касаться всех граждан — как мужчин, так и женщин. По его мнению, это "ключ к выживанию" Украины.

Бывший глава Министерства обороны считает, что первый шаг, необходимый для наведения порядка в процессе мобилизации, — это объявление всеобщей мобилизации для мужчин и женщин. Об этом Алексей Резников заявил в интервью изданию "Радио Свобода", которое было опубликовано 20 августа.

"Я считаю, что это залог выживания Украины. Поскольку "Мордор" (Россия — ред.) в космос не улетит, даже если Илон Маск будет помогать. Рядом с нами — сосед с населением более 100 миллионов человек, агрессивный, и даже в случае окончания этой войны они все равно останутся агрессивным соседом. Для того чтобы мы с вами выжили, чтобы наши потомки жили в мирной и процветающей Украине, нам нужно изменить наше отношение. Это должен быть новый общественный договор", — подчеркнул бывший министр.

Відео дня

Резников предлагает обратить внимание в этом вопросе на страны, столкнувшиеся с подобными вызовами. В качестве примера он привел Израиль, где женщины наравне с мужчинами проходят обязательную военную службу.

По его словам, такой новый подход помог бы значительно увеличить мобилизационный ресурс Украины.

"Гендерное равенство означает, что женщины тоже должны служить в армии. И тогда мы сразу удвоим мобилизационный ресурс", — пояснил Резников.

Заявление Резникова о необходимости мобилизации женщин в Украине

Резников также пояснил, что женщины в армии смогли бы занять многие должности в тылу, освоив соответствующие военные специальности, в то время как мужчин можно будет перевести с тыловых позиций ближе к линии фронта.

В то же время экс-министр подчеркнул, что изменения должны начинаться не с принуждения. Власти должны провести соответствующую информационную кампанию и сформировать в обществе понимание необходимости совместной защиты Украины.

Напомним, 12 августа военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов в интервью изданию "РБК-Украина" заявил, что мобилизация женщин в Украине неизбежна.

Ранее в Украине была зарегистрирована петиция о введении обязательной военной службы для женщин без детей.