Мобилизация женщин "неизбежна": военный рассказал, кого первыми могут отправить на фронт

Военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов заявил, что женщины, у которых нет детей, которые не учатся и не работают в сфере, где их помощь необходима, должны присоединяться к армии. По его словам, в таких случаях отсутствуют обстоятельства, которые могли бы служить основанием для отсрочки от мобилизации.

Как рассказал военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов в интервью изданию "РБК-Украина", вопрос о мобилизации женщин необходимо решать с учетом конкретных жизненных обстоятельств.

По его словам, если у женщины есть ребенок и она его воспитывает, это должно служить основанием для отсрочки. В то же время, если детей нет, она не учится в высшем учебном заведении и не работает по профессии, которая является крайне необходимой для гражданского населения, Гнездилов считает, что такая женщина может быть мобилизована.

"Если у тебя нет детей, если ты не учишься в вузе и не получаешь образование, если ты не работаешь в сфере медицины в районном центре, а твоя помощь необходима, потому что там пенсионеры, дети, а ты врач, — вперед на фронт", — заявил военнослужащий.

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Гнездилов подчеркнул, что при обсуждении вопроса о мобилизации не следует акцентировать внимание на физиологических различиях между мужчинами и женщинами. По его мнению, важнее определить конкретные обстоятельства, дающие человеку право на отсрочку.

Он также рассказал, что в его подразделении служило много женщин. По словам военнослужащего, среди них были те, кого он считает примером успешной службы. В частности, он упомянул медика, которая одновременно выполняла военные обязанности и получала высшее образование.

По словам бойца, в армии есть много разных задач и специальностей, поэтому он считает утверждение о неспособности женщин воевать необоснованным. В целом, даже для людей, не обладающих значительной физической силой, в армии можно найти подходящую работу.

В то же время военнослужащий не ожидает, что изменения в правилах мобилизации смогут сделать её популярной среди украинцев. Он объяснил это тем, что проблема заключается не только в конкретных нормах или процедурах, но и в самом нежелании людей идти в армию.

"Люди не хотят мобилизации как таковой. То есть мобилизации не должно быть — и тогда она понравится населению", — сказал он.

Что касается возраста, с которого можно было бы призывать молодых людей, Гнездилов назвал 21 год. Он считает, что 18-летним не стоит сразу после школы идти в армию — молодому человеку нужно хотя бы год, чтобы определиться, хочет ли он получать высшее образование.

По его словам, после поступления в университет человек может получить отсрочку для получения первого высшего образования. Если же он не планирует учиться, то по достижении 21 года может поступить на военную службу.

Гнездилов также обратил внимание на возможность выбора военной специальности. Он отметил, что в Вооружённых силах есть много различных подразделений и направлений, и молодые люди могут выбрать то, что им больше подходит. Среди прочего военнослужащий упомянул подготовку по специальности "пилот".

Напомним, что недавно на сайте Кабинета Министров была зарегистрирована петиция о мобилизации трудоспособных женщин без детей, не имеющих законных оснований для отсрочки. Автор обращения считает, что такая инициатива позволит увеличить мобилизационный ресурс и более равномерно распределить обязанности по защите государства.

Впоследствии руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко опроверг информацию о возможной мобилизации женщин и изменениях в отношении отсрочки для родителей троих детей. Он подчеркнул, что таких планов нет, и призвал не распространять недостоверную информацию.

Кроме того, Фокус писал, что петиция о мобилизации женщин без детей, которая активно обсуждается в соцсетях, может быть не просто общественной инициативой. Военный аналитик Иван Тимочко назвал её одной из возможных гибридных акций, направленных на расшатывание общества. По его словам, пока речь о реальном начале мобилизации женщин не идёт.