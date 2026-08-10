"Хватит нести чушь": в СНБО отреагировали на сообщение о мобилизации женщин

Руководитель Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что мобилизацию женщин и изменения, касающиеся родителей троих детей, не планируется. Так он отреагировал на распространение информации о соответствующих петициях.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

"Никакой мобилизации женщин не планируется, равно как и никаких изменений в отношении родителей троих детей", — написал он.

Речь идет о петициях, в которых граждане предлагают изменить действующие правила мобилизации. В частности, 10 августа на сайте правительства была зарегистрирована петиция с предложением распространить военную обязанность на трудоспособных женщин без детей.

Еще одна петиция, зарегистрированная 4 августа, касается права на отсрочку и освобождение от службы для мужчин, имеющих троих и более детей. Автор обращения предлагает отменить соответствующие нормы законодательства.

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В то же время петиция представляет собой обращение граждан с предложением изменить законодательство, а не сам закон или уже принятое решение. Для рассмотрения таких обращений необходимо собрать необходимое количество подписей, после чего соответствующие органы могут рассмотреть поднятый вопрос.

Как работают электронные петиции

Электронная петиция — это форма коллективного обращения граждан к органам власти. Чтобы петиция, адресованная Президенту, Верховной Раде или Кабинету Министров, была рассмотрена в соответствии со специальной процедурой, она должна собрать не менее 25 тысяч подписей в течение не более чем трех месяцев со дня публикации.

В то же время сбор 25 тысяч подписей не означает автоматического принятия предложенных изменений. После этого орган власти рассматривает поднятый вопрос и может поддержать предложение, не поддержать его или принять другие меры. По результатам петиции Президент, Кабмин или народные депутаты могут разработать и внести в Верховную Раду соответствующий законопроект. Сам закон принимает Верховная Рада в установленном законодательством порядке.

Что касается упомянутых петиций, то процесс ещё даже не завершился. Петиция о введении воинской обязанности для трудоспособных женщин без детей была зарегистрирована 10 августа, а сбор подписей должен продлиться 92 дня. Петицию об отмене отсрочки для мужчин с тремя и более детьми зарегистрировали 4 августа, и сбор подписей по ней также еще продолжается.

То есть эти документы на данный момент представляют собой предложения граждан, а не принятые поправки к законодательству. Именно поэтому упоминания о них в СМИ следует рассматривать как информацию о зарегистрированных инициативах, а не о решении изменить правила мобилизации.

Ранее в Украине также была зарегистрирована петиция с предложением отменить освобождение от мобилизации для певцов, актёров, музыкантов, телеведущих, режиссёров, продюсеров, художников и других представителей шоу-бизнеса. Автор обращения считает, что популярность, профессия или работа в сфере культуры не должны автоматически давать право на отсрочку от призыва.

Еще одна петиция на сайте Кабинета министров касается порядка мобилизации граждан, включенных в резерв. Ее автор предлагает в первую очередь призывать людей с военным опытом и тех, кто уже принимал военную присягу. В то же время она выступает за сохранение отсрочки для родителей несовершеннолетних детей.