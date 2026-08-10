"Досить розганяти дурню": у РНБО відреагували на повідомлення про мобілізацію жінок

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що мобілізацію жінок та зміни щодо батьків трьох дітей не планують. Так він відреагував на поширення інформації про відповідні петиції.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін щодо батьків трьох дітей”, — написав він.

Йдеться про петиції, у яких громадяни пропонують змінити чинні правила мобілізації. Зокрема, 10 серпня на сайті уряду зареєстрували петицію із пропозицією поширити військовий обов’язок на працездатних жінок без дітей.

Ще одна петиція, зареєстрована 4 серпня, стосується права на відстрочку та звільнення зі служби для чоловіків, які мають трьох і більше дітей. Автор звернення пропонує скасувати відповідні норми законодавства.

Водночас петиція є зверненням громадян із пропозицією змінити законодавство, а не самим законом чи вже ухваленим рішенням. Для розгляду таких звернень потрібно зібрати необхідну кількість підписів, після чого відповідні органи можуть розглянути порушене питання.

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Як працюють електронні петиції

Електронна петиція — це форма колективного звернення громадян до органів влади. Щоб петицію до Президента, Верховної Ради або Кабінету Міністрів розглянули за спеціальною процедурою, вона має набрати щонайменше 25 тисяч підписів протягом не більш як трьох місяців від дня оприлюднення.

Водночас набір 25 тисяч підписів не означає автоматичного ухвалення запропонованих змін. Після цього орган влади розглядає порушене питання і може підтримати пропозицію, не підтримати її або вжити інших заходів. За результатами петиції Президент, Кабмін чи народні депутати можуть розробити та внести до Верховної Ради відповідний законопроєкт. Сам закон ухвалює Верховна Рада у встановленому законодавством порядку.

У випадку петицій, про які йдеться, процес ще навіть не завершився. Петицію щодо військового обов’язку для працездатних жінок без дітей зареєстрували 10 серпня, а збір підписів має тривати 92 дні. Петицію щодо скасування відстрочки для чоловіків із трьома і більше дітьми зареєстрували 4 серпня, і її збір підписів також ще триває.

Тобто ці документи наразі є пропозиціями громадян, а не ухваленими змінами до законодавства. Саме тому згадки про них у медіа слід розуміти як інформацію про зареєстровані ініціативи, а не про рішення змінити правила мобілізації.

Раніше в Україні також зареєстрували петицію із пропозицією скасувати бронювання від мобілізації для співаків, акторів, музикантів, телеведучих, режисерів, продюсерів, художників та інших представників шоубізнесу. Автор звернення вважає, що популярність, професія або робота у сфері культури не мають автоматично давати право на бронювання.

Ще одна петиція на сайті Кабінету Міністрів стосується порядку мобілізації заброньованих громадян. Її авторка пропонує передусім призивати людей із військовим досвідом і тих, хто вже складав військову присягу. Водночас вона виступає за збереження відстрочки для батьків неповнолітніх дітей.