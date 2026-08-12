Жіноча мобілізація "неминуча": військовий розкрив, кого першими можуть відправити на фронт

Військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Гнезділов заявив, що жінки, які не мають дітей, не навчаються та не працюють у сфері, де їхня допомога є необхідною, мають долучатися до війська. За його словами, у таких випадках відсутні обставини, які могли б бути підставою для відстрочки від мобілізації.

Як розповів військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Гнезділов в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", питання мобілізації жінок потрібно вирішувати з урахуванням конкретних життєвих обставин.

За його словами, якщо жінка має дитину та виховує її, це має бути підставою для відстрочки. Водночас, якщо дітей немає, вона не навчається у закладі вищої освіти та не працює за професією, яка є критично необхідною для цивільного населення, Гнезділов вважає, що така жінка може бути мобілізована.

"Якщо у тебе немає дитини, якщо ти не студентка вищого навчального закладу і не здобуваєш освіту, якщо ти не працюєш у медицині в райцентрі і твоя допомога необхідна, тому що там пенсіонери, діти, ти лікар, — вперед на фронт", — заявив військовослужбовець.

Відео дня

Гнезділов наголосив, що під час обговорення мобілізації не варто робити акцент на фізіологічних відмінностях між чоловіками та жінками. На його думку, важливіше визначити конкретні обставини, які дають людині право на відстрочку.

Він також розповів, що у його підрозділі служило багато жінок. За словами військовослужбовця, серед них були ті, кого він вважає прикладом успішної служби. Зокрема, він згадав медикиню, яка одночасно виконувала військові обов'язки та здобувала вищу освіту.

За словами бійця, у війську є багато різних завдань і спеціальностей, тому твердження про нездатність жінок воювати він вважає необґрунтованим. В цілому, навіть для людей, які не мають значної фізичної сили, у війську можна знайти відповідну роботу.

Водночас військовослужбовець не очікує, що зміни до правил мобілізації зможуть зробити її популярною серед українців. Він пояснив це тим, що проблема полягає не лише в конкретних нормах чи процедурах, а в самому небажанні людей іти до війська.

"Люди не хочуть мобілізації як такої. Тобто мобілізація має бути відсутня — і тоді вона сподобається населенню", — сказав він.

Щодо віку, з якого можна було б призивати молодих людей, Гнезділов назвав 21 рік. Він вважає, що 18-річним не варто одразу після школи йти до війська — молодій людині потрібно хоча б рік, щоб визначитися, чи хоче вона здобувати вищу освіту.

За його словами, після вступу до університету людина може отримати відстрочку для здобуття першої вищої освіти. Якщо ж вона не планує навчатися, після досягнення 21 року може долучитися до війська.

Гнезділов також звернув увагу на можливість вибору військової спеціальності. Він зазначив, що у Збройних силах є багато різних підрозділів і напрямків, а молоді люди можуть обирати той, який їм більше підходить. Серед іншого військовослужбовець згадав підготовку за спеціальністю пілота.

Нагадаємо, що нещодавно на сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію про мобілізацію працездатних жінок без дітей, які не мають законних підстав для відстрочки. Автор звернення вважає, що така ініціатива дозволить збільшити мобілізаційний ресурс і більш рівномірно розподілити обов’язки із захисту держави.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко спростував інформацію про можливу мобілізацію жінок та зміни щодо відстрочки для батьків трьох дітей. Він наголосив, що таких планів немає, закликав не поширювати недостовірну інформацію.

Також Фокус писав, що петиція про мобілізацію жінок без дітей, яка активно обговорюється в соцмережах, може бути не просто громадською ініціативою. Військовий аналітик Іван Тимочко назвав її однією з можливих гібридних акцій для розхитування суспільства. За йго словами, наразі про реальний початок мобілізації жінок не йдеться.