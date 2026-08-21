"Ключ виживання": Україні необхідна мобілізація усіх, включно з жінками, — Резніков

Колишній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що військовий обов'язок має стосуватися всіх громадян — як чоловіків, так і жінок. На його думку, це "ключ виживання" України.

Ексглава Міністерства оборони вважає, що перший крок, необхідний для наведення ладу у мобілізаційному процесі, це оголошення загальної мобілізації для чоловіків та жінок. Про це Олексій Резніков заявив в інтерв'ю для видання "Радіо Свобода", яке оприлюднили 20 серпня.

"Я вважаю, що це ключ виживання України. У зв'язку з тим, що "Мордор" (Росія — ред.) у космос весь не полетить, навіть якщо й Ілон Маск буде допомагати. Біля нас — сусід з більше 100 мільйонів населення, агресивного, і навіть у разі завершення цієї війни вони все одно залишаться агресивним сусідом. Для того, щоб ми з вами виживали, щоб наші нащадки жили у мирній і процвітаючій Україні, нам треба змінити наше ставлення. Це має бути новий суспільний договір", — наголосив колишній міністр.

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Резніков пропонує звернути увагу у цьому питанні на країни, які зіштовхнулися з подібними викликами. До прикладу він навів Ізраїль, де жінки на рівні з чоловіками проходять обов'язкову військову службу.

За його словами, такий новий підхід допоміг би значно збільшити мобілізаційний ресурс України.

"Гендерна рівність означає, що жінки теж мають служити в армії. І тоді ми зразу збільшимо мобілізаційний ресурс вдвічі", — пояснив Резніков.

Заява Резнікова про необхідність жіночої мобілізації в Україні

Резніков також пояснив, що жінки у війську змогли б закрити багато позицій у тилу, опанувавши відповідні військові спеціальності, у той час, як чоловіків можна буде перемістити з тилових позицій ближче до лінії фронту.

Водночас ексміністр підкреслив, що зміни мають починатися не з примусу. Влада має провести відповідну інформаційну кампанію і сформувати у суспільстві розуміння необхідності спільного захисту України.

Нагадаємо, 12 серпня військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Гнезділов в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" заявив, що жіноча мобілізація в Україні є неминучою.

Раніше в Україні зареєстрували петицію про проходження обов'язкової військової служби для жінок без дітей.