Чутки про мобілізацію жінок: у Верховній Раді виступили із заявою

Мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається. У Верховній Раді заявили, що жодних законодавчих ініціатив щодо цього питання немає.

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України 25 серпня.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив, що немає ні законопроєктів, ні внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок.

У Комітеті наголосили, що жінки в Україні долучаються до Сил оборони виключно добровільно.

Також там зазначили, що публічні міркування окремих спікерів про можливу мобілізацію жінок не відображають реальної законодавчої роботи та позиції Комітету.

У Верховній Раді закликали не піддаватися маніпуляціям і користуватися лише офіційними джерелами інформації.

Мобілізація жінок — що відомо

10 серпня 2026 року на порталі електронних петицій з'явилося голосування щодо мобілізації жінок. Автор петиції Станіслав Русин запропонував призивати до армії жінок без дітей, оскільки, на його думку, ця категорія не несе відповідальності за виховання дітей. Станом на 25 серпня петиція набрала 597 із 25 тисяч необхідних голосів.

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21 серпня ексміністр оборони Олексій Резніков також висловився про мобілізацію жінок. Він вважає, що Україні для протистояння Росії, населення якої становить близько 100 млн осіб, потрібно впорядкувати призов і розглядати можливість залучення до армії як чоловіків, так і жінок. Резніков посилався на приклад Ізраїлю, гендерну рівність та можливість удвічі збільшити мобілізаційний ресурс.

Цю позицію прокоментував глава ЦПД Андрій Коваленко. Він відкинув ідею мобілізації жінок і заявив, що не варто обговорювати такі питання з людьми, які не служать у війську.

Раніше також повідомлялося про категорії українок, які вже служать або можуть потрапити до війська. Зокрема, йшлося про лікарок, однак до 2026 року жіночий мобілізаційний реєстр для жінок із медичною чи фармацевтичною освітою не створили.

Військовий експерт Олег Жданов зазначав, що жінок із військово-обліковою спеціальністю мають мобілізувати відповідно до закону. Водночас долучитися до ЗСУ можна добровільно, уклавши контракт. Адвокат Роман Ліхачов повідомляв, що у війську вже служить 75 тисяч жінок, але для збільшення їхньої кількості армії потрібна підготовка, зокрема окремі казарми, навчання, форма та спорядження, а також зміни до законодавства.

Окремо нардеп і секретар комітету з нацбезпеки Роман Костенко говорив про можливе посилення мобілізації та зміну вікових меж призову. Серед варіантів називали зниження віку мобілізації до 50–55 років і нижньої межі до 21 року.

25 серпня Костенко в інтерв'ю “Українській правді” також розповів про можливі зміни закону про мобілізацію для зниження віку призову до 50 років.