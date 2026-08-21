Жіноча мобілізація все ближче: кого можуть призвати першими і чи закриють виїзд за кордон

Розмови про мобілізацію жінок в Україні дедалі менше нагадують абстрактну дискусію про "рівні обов'язки". На тлі нестачі кадрів в армії, пропозицій зобов'язати жінок служити нарівні з чоловіками та вже існуючого військового обліку для частини спеціальностей питання поступово переходить з теоретичної площини в практичну. Фокус з'ясовував, наскільки реальним є розширення жіночої мобілізації, кого воно може торкнутися в першу чергу і чи готова до такого кроку сама армія.

Колишній керівник Міністерства оборони вважає, що першим кроком, необхідним для наведення порядку в процесі мобілізації, є оголошення загальної мобілізації для чоловіків і жінок. Про це Олексій Резніков заявив в інтерв'ю. Він запропонував зробити службу обов'язковою для чоловіків і жінок, як в Ізраїлі. За його словами, такий новий підхід допоміг би значно збільшити мобілізаційний ресурс України.

"Гендерна рівність означає, що жінки теж мають служити в армії. І тоді ми одразу подвоїмо мобілізаційний ресурс", — пояснив Резніков.

На його думку, жінки в армії могли б обіймати багато посад у тилу, опанувавши відповідні військові спеціальності, тоді як чоловіків можна буде перевести з тилових позицій ближче до лінії фронту. Водночас ексміністр наголосив, що зміни мають починатися не з примусу. Влада має провести відповідну інформаційну кампанію та сформувати в суспільстві розуміння необхідності спільного захисту України. І, звісно, внести зміни до деяких законодавчих актів.

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Резніков — не перший і не останній, хто висловив подібну пропозицію останнім часом. Наприклад, сержант ЗСУ Кобринович також заявляв, що якщо жінки мають рівні права з чоловіками, то повинні бути й рівні обов’язки — рівні обов'язки захищати Україну. Висловлювання Резнікова прокоментував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, який вважає примусову мобілізацію жінок непотрібною.

Керівник ЦПД зазначив, що українки й так служать у Силах оборони, причому роблять це добровільно.

Він також заявив, що не бачить необхідності в постійних публічних дискусіях щодо призову жінок, особливо коли такі заяви роблять люди, які самі не служать.

"Як же не потрібні постійні коментарі з цього приводу з боку різних експертів, колишніх міністрів та людей, які самі не служать, а лише прагнуть потрапити у гучні заголовки. Жінки в ЗОС служать добровільно, і це чудово", — додав він.

Однак це звучить не надто переконливо на тлі того, що Міноборони вперше закупило партію жіночих бронежилетів на суму 47 млн гривень. Постачання засобів індивідуального захисту для потреб ЗСУ у липні 2026 року забезпечило Агентство оборонних закупівель "Державний оператор тилу".

Якщо пригадати, то заступниця міністра Резника Анна Маляр, перебуваючи на цій посаді, заявляла, що "до 2026 року навіть єдина спеціальність, яка може підлягати мобілізації (медична), не передбачає обов'язкового взяття на військовий облік". А 2026 рік уже не просто настав, а наближається до завершення. Та й, як нагадала народна депутатка Мар'яна Безугла, перед повномасштабним вторгненням Росії вона подала поправку до закону, щоб створити жіночий мобілізаційний реєстр. Її ухвалили, а потім президент підписав.

Але саме міністр оборони Резніков та його заступник Маляр тоді не видали відповідний наказ Міноборони, повідомляє Безуглая. Далі це спричинило ланцюгову популістську реакцію, що призвела до того, що народні депутати на чолі з Максимом Бужанським ініціювали скасування прийнятих змін. Жіночий реєстр залишили лише для медиків.

Жіноча мобілізація відбудеться, і військовозобов'язані українки можуть не виїхати за кордон

Ці розмови — це не просто інформаційний шум, а реальна підготовка суспільства до мобілізації жінок, яких до цього моменту ніхто не чіпав. Як сказав Фокусу військовий експерт Олег Жданов, закон єдиний для всіх: якщо жінка має військово-облікову спеціальність, вона зобов’язана стати на облік у ТЦК. У разі потреби вона отримає повістку і буде мобілізована.

"У законі не зазначено, що жінок слід жаліти й не мобілізувати. До того ж три роки тому було розширено перелік військово-облікових спеціальностей для жінок. Жінки, які мають військовий обов'язок і яким видавали військовий квиток під час отримання спеціальності, мали оновити дані у встановлений термін. Тому жодних складнощів тут немає. Просто раніше жінок особливо не залучали до військової служби, оскільки вони традиційно опікуються сім'єю та дітьми. Призивали лише жінок-медиків та жінок-кухарів — розсилали повістки, оскільки існує проблема з нестачею медичного та обслуговуючого персоналу у військових частинах. Штурмові спеціальності для жінок раніше не передбачалися, і зараз теж лише на добровільній основі — за контрактом. Але чим далі, тим більший дефіцит мобілізаційного ресурсу, і потрібно повертатися до букви закону", — зазначає військовий експерт.

Тому, за словами Жданова, зараз потрібно оголосити обов'язкову реєстрацію всіх жінок, які мають військово-облікову спеціальність. Слід опублікувати роз’яснення щодо того, які спеціальності вважаються військово-обліковими та хто обов'язково повинен зареєструватися в ТЦК.

"А далі, за потреби, вони мають встановити додаток "Резерв+", який уже вимагають у Євросоюзі. На абсолютно законних підставах. Якщо у жінки немає військово-облікової спеціальності, їй потрібен документ, що підтверджує, що вона не є військовозобов'язаною. Тому що в будь-який момент група оповіщення може вимагати його у жінки", — підкреслює Жданов.

Поїхати за кордон, щоб уникнути мобілізації, жінкам уже не вдасться, зазначає співрозмовник. Зараз під час перетину кордону прикордонники перевіряють військово-реєстраційні документи. Навіть у країнах Євросоюзу можуть перевірити — під час звернення до місцевих органів влади або поліції запитають, чи є ви військовозобов’язаною, і попросять пред'явити документи. Консульські відділи вже виконують функцію постановки українців на облік та вручення повісток.

Ідея, озвучена екс-міністром оборони, щодо набору жінок у тил, а чоловіків із тилу, які мають кращу підготовку, відправити на передову — це, на думку військового експерта, правильно й логічно. Багато чоловіків влаштувалися в тилу на посадах, які могли б обіймати жінки — військовозобов'язані або наймані. І, що найголовніше, таку ротацію можна провести дуже швидко.

"Усе залежатиме від політичної волі. Якщо буде видано розпорядження, завтра у ЗМІ оголосять, що у жінок є 2–3 місяці, щоб стати на облік. Але це не означає, що їх одразу всіх заберуть і відразу відправлять до частини. Упевнений, що до жінок буде м'який підхід. Якщо вакансій не буде — відправлять чекати. Якщо є — видадуть бойову повістку. Без жіночої мобілізації не обійтися, її й так довго відкладали", — підкреслює Жданов.

До мобілізації жінок потрібно ретельно готуватися

У нашій країні так склалося, що диму без вогню не буває. І підхід з відстані: мовляв, жінки потрібні для роботи в тилу. Але, об’єктивно, у нас немає проблем із мобілізацією для тилу, де служити не так важко. У нас великі проблеми з мобілізацією на передові позиції, у піхоту, на штурмові позиції. Тому для тилових структур немає сенсу залучати жінок, вважає адвокат Роман Ліхачов.

"Що стосується передової — жінки й так підписують контракти та служать, зокрема на передовій, за контрактом у віці 18–24 років. У мене є клієнтки, молоді дівчата, які прийшли служити. Тому говорити, що є проблема, не доводиться, і за деякими даними в армії служать близько 75 тисяч жінок. Гадаю, ця цифра поступово зростає. Але якщо мобілізаційні проблеми збираються вирішувати за рахунок жінок, то тут потрібно дуже добре підготуватися", — сказав Фокусу адвокат.

Для мобілізованих жінок потрібно будувати окремі казарми, організовувати роздільне навчання, матеріально-технічне забезпечення, вносити зміни до законодавства та нормативних документів, наголошує юрист. Це величезна робота.

"Я не вірю, що це можна зробити швидко, якщо до цього не підготуватися заздалегідь, не знайти додаткові ресурси. Адже потрібно не тільки розділити казарми на корпуси, взводи, потрібно набрати інструкторок, командирів взводів — і це не тільки колосальні фінансові вкладення, а й час", — зазначає адвокат.

Плюс — одразу ж почнеться відбір матерів-одиначок, багатодітних сімей тощо. А багато хто просто розвернеться й поїде за кордон, але не до країн ЄС, де вже вимагають "Резерв+" від жінок. Європейські країни починають виконувати законодавство, але воно написане так недопрацьовано, ніби його писали в Україні.

"На сьогодні виходить, що в ЄС посилюють правила перебування навіть для українок, вимагають від жінок "Резерв+", а тут заговорили про жіночу мобілізацію. У нас постійно борються за рівні права, але, коли постає питання про рівні обов'язки — виникають сумніви. Якщо ми за рівні права, то мають бути й рівні обов'язки. Чому права ми забираємо, а обов’язки ділимо?!", — вважає Ліхачов.

Нагадаємо, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Гнезділов заявив, що жінки, які не мають дітей, не навчаються і не працюють у сфері, де їхня допомога є необхідною, повинні приєднуватися до армії.

А на сайті Кабінету Міністрів зареєстровано петицію щодо мобілізації жінок, у якій пропонується поширити військовий обов'язок на працездатних жінок без дітей.