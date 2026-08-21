Женская мобилизация все ближе: кого могут призвать первыми и закроют ли выезд за границу

Разговоры о мобилизации женщин в Украине все меньше похожи на абстрактную дискуссию о "равных обязанностях". На фоне нехватки людей в армии, предложений обязать женщин служить наравне с мужчинами и уже существующего воинского учета для части специальностей вопрос постепенно переходит из теоретической плоскости в практическую. Фокус разбирался, насколько реальным является расширение женской мобилизации, кого оно может коснуться в первую очередь и готова ли к такому шагу сама армия.

Бывший глава Министерства обороны считает, что первый шаг, необходимый для наведения порядка в процессе мобилизации, — это объявление всеобщей мобилизации для мужчин и женщин. Об этом Алексей Резников заявил в интервью. Он предложил сделать службу обязательной для мужчин и женщин, как в Израиле. По его словам, такой новый подход помог бы значительно увеличить мобилизационный ресурс Украины.

"Гендерное равенство означает, что женщины тоже должны служить в армии. И тогда мы сразу удвоим мобилизационный ресурс", — пояснил Резников.

По его мнению, женщины в армии смогли бы занять многие должности в тылу, освоив соответствующие военные специальности, в то время как мужчин можно будет перевести с тыловых позиций ближе к линии фронта. В то же время экс-министр подчеркнул, что изменения должны начинаться не с принуждения. Власти должны провести соответствующую информационную кампанию и сформировать в обществе понимание необходимости совместной защиты Украины. И, конечно же, внести правки в некоторые законодательные акты.

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Резников не первый и не последний, кто озвучил подобное предложение за последнее время. К примеру, сержант ВСУ Кобринович тоже заявлял, что если у женщин равные права с мужчинами, то должны быть и равные обязанности — равные обязанности защищать Украину. Высказывания Резникова прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, который считает принудительную мобилизацию женщин ненужной.

Руководитель ЦПД отметил, что украинки и без того служат в Силах обороны, причём делают это добровольно.

Он также заявил, что не видит необходимости в постоянных публичных дискуссиях о призыве женщин, особенно когда такие заявления делают люди, которые сами не служат.

"Как не нужны и постоянные комментарии по этому поводу со стороны различных экспертов, бывших министров и людей, которые сами не служат, а лишь хотят попасть в громкие заголовки. Женщины в СОУ служат добровольно, и это замечательно", — добавил он.

Но звучит это мало убедительно на фоне того, что Минобороны впервые закупило партию женских бронежилетов на сумму 47 млн гривен. Поставку средств индивидуальной защиты для нужд ВСУ в июле 2026 года обеспечило Агентство оборонных закупок "Государственный оператор тыла".

Если вспомнить, то замминистра Резника Анна Маляр, будучи на этом посту, заявляла, что "до 2026 года даже единственная специальность, которая может подлежать мобилизации (медицинская), не имеет обязательной постановки на воинский учёт". А 2026 год уже не просто наступил, а приближается к завершению. Да и, как напомнила нардеп Марьяна Безуглая, перед полномасштабным вторжением России она подала правку в закон, чтобы создать женский мобилизационный реестр. Её проголосовали, а затем президент подписал.

Но именно министр обороны Резников и его заместитель Маляр тогда не стали издавать соответствующий приказ Минобороны, сообщает Безуглая. Далее это запустило цепную популистическую реакцию, приведшую к тому, что народные депутаты во главе с Максимом Бужанским инициировали отмену принятых изменений. Женский реестр оставили только для медиков.

Женской мобилизации быть, и за границу военнообязанные украинки могут не выехать

Данные разговоры — это не просто информационный шум, а реальная подготовка общества к мобилизации женщин, которых до этого момента никто не трогал. Как сказал Фокусу военный эксперт Олег Жданов, закон един для всех: если женщина имеет военно-учётную специальность, она обязана встать на учёт в ТЦК. При необходимости она получит повестку и будет мобилизована.

"В законе не написано, что женщин нужно жалеть и не мобилизовать. К тому же три года назад был расширен перечень военно-учётных специальностей для женщин. Женщины военнообязанные, кому выдавался военный билет при получении специальности, должны были обновить данные в установленный срок. Поэтому никаких сложностей тут нет. Просто раньше женщин особо не привлекали к военной службе, потому что они традиционно занимаются семьёй, детьми. Только женщин-медиков и женщин-поваров призывали — повестки рассылали, потому что есть проблема с нехваткой медицинского и обслуживающего персонала в воинских частях. Штурмовые специальности для женщин не были предусмотрены ранее и сейчас тоже только на добровольной основе — по контракту. Но чем дальше, тем больше дефицит мобилизационного ресурса и нужно возвращаться к букве закона", — отмечает военный эксперт.

Поэтому, по словам Жданова, сейчас нужно объявить обязательную постановку на учёт всех женщин, имеющих военно-учётную специальность. Надо выпустить разъяснения, какие специальности считаются военно-учётными и кто обязательно должен встать на учёт в ТЦК.

"А дальше, по мере необходимости, они должны установить приложение "Резерв+", которое уже требуют в Евросоюзе. На абсолютно законных основаниях. Если у женщины нет военно-учётной специальности, ей нужен документ, подтверждающий, что она не является военнообязанной. Потому что в любой момент группа оповещения может его потребовать у женщины", — подчёркивает Жданов.

Уехать за границу, чтобы не быть мобилизованной, у женщин уже не получится, отмечает собеседник. Сейчас при пересечении границы пограничники проверяют военно-учётные документы. Уже и в странах Евросоюза могут проверить — при обращении в местные органы власти или полицию спросят, являетесь ли вы военнообязанной, и попросят документы. Консульские отделы уже выполняют функцию постановки украинцев на учёт и вручения повесток.

Озвученная экс-министром обороны идея набрать женщин в тыл, а мужчин из тыла, более подготовленных, отправить на передовую — это, по мнению военного эксперта, правильно и логично. Многие мужчины пристроились в тылу на должностях, которые могли бы выполнять женщины — военнообязанные или наёмные. И, самое главное, провести данную ротацию можно очень быстро.

"Всё будет зависеть от политической воли. Если будет дано распоряжение, завтра в СМИ объявят, что у женщин есть 2–3 месяца, чтобы стать на учёт. Но это не значит, что тут же всех сгребут и сразу отправят в часть. Уверен, что к женщинам будет мягкий подход. Если вакансии в наличии не будет — отправят ждать. Если есть — выдадут боевую повестку. Без женской мобилизации не обойтись, её и так долго откладывали", — подчёркивает Жданов.

К женской мобилизации нужно тщательно готовиться

В нашей стране так сложилось, что дыма без огня не бывает. И подход издалека: дескать, женщины нужны для работы в тылу. Но, объективно, у нас нет проблем с мобилизацией для тыла, где служить не так тяжело. У нас большие проблемы с мобилизацией на передовые позиции, в пехоту, на штурмовые позиции. Поэтому для тыловых структур нет смысла в замещении женщин, считает адвокат Роман Лихачов.

"Что касается передовой — женщины и так подписывают контракты и служат, в том числе на передовой, по контракту 18–24. У меня есть клиентки, молодые девушки, которые пришли служить. Поэтому говорить, что есть проблема, не приходится, и по некоторым данным в армии служат около 75 тысяч женщин. Думаю, эта цифра постепенно увеличивается. Но если мобилизационные проблемы собираются решать за счёт женщин, то тут нужно очень хорошо подготовиться", — сказал Фокусу адвокат.

Для мобилизованных женщин нужно строить отдельные казармы, организовывать раздельное обучение, вещевое обеспечение, изменять законодательство и нормативы, подчёркивает юрист. Это огромная работа.

"Я не верю, что это можно сделать быстро, если к этому не подготовились заранее, не нашли дополнительный ресурс. Ведь нужно не только разделить казармы на корпуса, взводы, нужно набрать инструкторов-женщин, командиров взводов — и это не только колоссальные финансовые вложения, но и время", — отмечает адвокат.

Плюс — сразу же начнётся отсеивание матерей-одиночек, многодетных и так далее. А многие просто развернутся и уедут за границу, не в страны ЕС, где уже требуют "Резерв+" у женщин. Европейские страны начинают выполнять законодательство, но оно написано так сыро, будто его писали в Украине.

"На сегодня получается, что в ЕС ужесточают правила пребывания уже даже украинок, требуют у женщин "Резерв+", а тут заговорили о женской мобилизации. У нас постоянно борются за равные права, но, когда возникает вопрос о равных обязанностях — возникают вопросы. Если мы за равные права, то должны быть и равные обязанности. Почему права мы забираем, а обязанности делим?!", — считает Лихачов.

Напомним, военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов заявил, что женщины, у которых нет детей, которые не учатся и не работают в сфере, где их помощь необходима, должны присоединяться к армии.

А на сайте Кабинета Министров зарегистрирована петиция о мобилизации женщин, в которой предлагается распространить военную обязанность на трудоспособных женщин без детей.