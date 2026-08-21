Мобилизация женщин — "ключ к выживанию": в ЦПД раскритиковали заявление Резникова о призыве украинок

Бывший министр обороны Алексей Резников предложил пересмотреть подход к военной обязанности в Украине и распространить её не только на мужчин, но и на женщин. Эту идею уже прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, который считает принудительную мобилизацию женщин ненужной.

Руководитель ЦПД на своей странице в Telegram отметил, что украинки и без того служат в Силах обороны, причем делают это добровольно.

"Лично я считаю, что мобилизация женщин не нужна", — написал Коваленко.

Он также заявил, что не видит необходимости в постоянных публичных дискуссиях о призыве женщин, особенно когда такие заявления делают люди, которые сами не служат.

"Как ненужны и постоянны комментарии по этому поводу со стороны различных экспертов, бывших министров и людей, которые сами не служат, а лишь хотят попасть в громкие заголовки. Женщины в СОУ служат добровольно, и это замечательно", — добавил он.

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Что предложил Резников

Накануне Алексей Резников в интервью изданию "Радио Свобода" заявил, что в Украине следует по-новому подойти к вопросу военной обязанности. По его мнению, защищать страну должны быть готовы как мужчины, так и женщины.

Бывший министр считает, что это позволило бы существенно увеличить число людей, которых государство может привлечь к обороне. Свою позицию он объяснил тем, что даже после окончания войны Россия никуда не исчезнет и останется соседом Украины.

Именно поэтому, по словам Резникова, Украине нужна система, при которой общество будет готово совместно защищать государство. Он назвал такой подход одним из ключевых для будущей безопасности страны.

В качестве примера бывший министр привёл Израиль, где военная служба распространяется и на женщин. По его мнению, Украина также могла бы применить подобный принцип, чтобы увеличить свой мобилизационный ресурс.

В то же время Резников не говорил о том, что всех женщин нужно отправлять непосредственно на фронт. Он предположил, что они могли бы работать на тыловых должностях — в зависимости от полученной военной специальности и подготовки.

По его мнению, это позволило бы освободить часть мужчин, которые сейчас выполняют тыловые задачи, и перевести их в боевые подразделения. Таким образом, женщины могли бы усилить армию на тыловых направлениях, а мужчины — пополнить подразделения, нуждающиеся в дополнительных военнослужащих.

При этом экс-министр подчеркнул, что такие изменения нельзя вводить исключительно путем принуждения. По его мнению, сначала власти должны были объяснить обществу необходимость такого решения и провести соответствующую информационную кампанию.

Мобилизация женщин в Украине — какие предложения выдвигались

Ранее военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов рассказывал, что в армию, по его мнению, могут призываться женщины, у которых нет детей, которые не учатся и не работают на критически важных для общества должностях. В то же время он считает, что наличие ребенка, учеба или работа, без которой гражданское население не может обойтись, должны быть основанием для отсрочки.

Более того, до этого на сайте Кабинета Министров была зарегистрирована петиция с предложением мобилизовать трудоспособных женщин без детей, если у них нет законных оснований для отсрочки. Автор обращения считает, что это поможет увеличить мобилизационный ресурс и более справедливо распределить обязанности по защите Украины между мужчинами и женщинами.

Впоследствии военный аналитик Иван Тимочко пояснил, что говорить о мобилизации женщин пока преждевременно. По его мнению, к такому шагу могут прибегнуть только в том случае, если будет исчерпан основной мобилизационный ресурс мужчин призывного возраста и других доступных категорий.