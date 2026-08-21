Мобілізація жінок — "ключ виживання": у ЦПД розкритикували заяву Резнікова про призов українок

Колишній міністр оборони Олексій Резніков запропонував переглянути підхід до військового обов’язку в Україні та поширити його не лише на чоловіків, а й на жінок. Ідею вже прокоментував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, який вважає примусову мобілізацію жінок непотрібною.

Керівник ЦПД на своїй сторінці у Telegram зауважив, що українки й без того служать у Силах оборони, причому роблять це добровільно.

"Особисто вважаю, що мобілізація жінок непотрібна", — написав Коваленко.

Він також заявив, що не бачить потреби в постійних публічних дискусіях про призов жінок, особливо коли такі заяви роблять люди, які самі не служать.

"Як непотрібні і постійні коментарі з цього приводу різних експертів, ексміністрів та людей, які самі не служать, а лише хочуть потрапити в гучні заголовки. Жінки в СОУ служать добровільно і це чудово", — додав він.

Що запропонував Резніков

Напередодні Олексій Резніков в інтерв’ю виданню "Радіо Свобода" заявив, що в Україні варто по-новому підійти до питання військового обов’язку. На його думку, захищати країну мають бути готові як чоловіки, так і жінки.

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Ексміністр вважає, що це дозволило б суттєво збільшити кількість людей, яких держава може залучити до оборони. Свою позицію він пояснив тим, що навіть після завершення війни Росія нікуди не зникне і залишатиметься сусідом України.

Саме тому, за словами Резнікова, Україні потрібна система, за якої суспільство буде готове спільно захищати державу. Він назвав такий підхід одним із ключових для майбутньої безпеки країни.

Як приклад колишній міністр навів Ізраїль, де військова служба поширюється і на жінок. На його думку, Україна також могла б використати подібний принцип, щоб збільшити свій мобілізаційний ресурс.

Водночас Резніков не говорив про те, що всіх жінок потрібно відправляти безпосередньо на фронт. Він припустив, що вони могли б працювати на тилових посадах — залежно від отриманої військової спеціальності та підготовки.

Це, на його думку, дозволило б звільнити частину чоловіків, які зараз виконують тилові завдання, і перевести їх до бойових підрозділів. Таким чином, жінки могли б посилити армію на тилових напрямках, а чоловіки — поповнити підрозділи, які потребують додаткових військовослужбовців.

При цьому ексміністр наголосив, що такі зміни не можна запроваджувати лише через примус. Спочатку, на його думку, влада мала б пояснити суспільству необхідність такого рішення та провести відповідну інформаційну кампанію.

Мобілізація жінок в Україні — які ще пропозиції виносили

Раніше військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Гнезділов розповідав, що до війська, на його думку, можуть долучатися жінки, які не мають дітей, не навчаються та не працюють на критично важливих для суспільства посадах. Водночас він вважає, що наявність дитини, навчання або роботи, без якої цивільне населення не може обійтися, має бути підставою для відстрочки.

Ба більше, до цього на сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію із пропозицією мобілізувати працездатних жінок без дітей, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки. Автор звернення вважає, що це допоможе збільшити мобілізаційний ресурс і справедливіше розподілити обов’язки із захисту України між чоловіками та жінками.

Згодом військовий аналітик Іван Тимочко пояснив, що говорити про мобілізацію жінок наразі передчасно. На його думку, до такого кроку можуть перейти лише у разі, якщо буде вичерпано основний мобілізаційний ресурс чоловіків призовного віку та інших доступних категорій.