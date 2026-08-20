Мобилизация должна стать человечней: Зеленский дал задание новому министру обороны

Президент ожидает от Минобороны реальных предложений по вопросам мобилизации, контрактов и ротации личного состава. Об этом он заявил на церемонии представления нового министра обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Евгения Хмару и рассказал, чего он ожидает от Министерства обороны и Сил обороны и безопасности. В частности, системной работы над вопросами мобилизации, контрактов и ротаций. Также Зеленский подчеркнул необходимость более гуманного подхода к решению организационных вопросов в войсках.

"Все, что касается мобилизации и контрактов, все, что касается ротаций, — нужны реальные решения, реальные предложения. Я рассчитываю на системную совместную работу в этом направлении. А также на более человечный и системный подход к решению организационных вопросов в войсках", – заявил Зеленский.

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Президент отметил, что рассчитывает на слаженную работу Министерства обороны и Сил обороны и безопасности. По его словам, необходимо провести аудит всех договоренностей Украины с международными партнерами и выяснить, какие из них уже реализованы, а какие до сих пор ожидают выполнения.

Особым приоритетом Зеленский назвал укрепление противовоздушной и противоракетной обороны в преддверии зимы.

"ПВО и противоракетная оборона — это ключевой приоритет, особенно перед зимой", — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский высказался о министре обороны Евгении Хмаре, отметив его опыт в проведении украинских операций на большом расстоянии, приобретенный во время работы в СБУ. При этом он выразил надежду, что таких операций станет больше.

"Евгений Хмара обладает большим опытом в проведении операций наших дипломатических миссий — ещё со времён СБУ. Рассчитываю, что таких операций будет больше, и уверен, что Евгений и впредь будет лично заниматься этим вопросом", — сказал президент.

Среди задач нового руководства Минобороны Зеленский также назвал мобилизацию, контрактную службу и ротацию военнослужащих.

"Нужны реальные решения, реальные предложения", — подчеркнул президент.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что решения Минобороны следует оценивать по их практическим результатам для фронта, укреплению ПВО и снижению российского военного потенциала.

Отметим, что 19 августа Верховная Рада проголосовала за назначение Евгения Хмары на должность главы Минобороны. "За" проголосовали 312 депутатов: предложение президента Владимира Зеленского поддержали фракция "Слуги народа" и другие политические силы. За несколько часов до голосования стало известно, что Хмара ушел в отставку с поста главы СБУ, который он занимал с января 2026 года.

Когда были объявлены результаты голосования народных депутатов, поддержавших Хмару, на улице раздались крики "Позор!", и люди вновь подняли плакаты с лозунгами протеста.