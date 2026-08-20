Мобілізація має стати людянішою: Зеленський дав новому міністру оборони завдання

Президент очікує від Міноборони реальних пропозицій щодо мобілізації, контрактів і ротацій у військах. Про це він говорив на церемонії представлення нового міністра оборони.

Президент України Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Євгенія Хмару та розповів, чого очікує від Міністерства оборони та Сил оборони і безпеки. Зокрема, системної роботи над питаннями мобілізації, контрактів і ротацій. Також Зеленський наголосив на необхідності більш людяного підходу до вирішення організаційних питань у військах.

"Усе, що стосується мобілізації та контрактів, усе, що стосується ротацій, – потрібні реальні рішення, реальні пропозиції. Я очікую системної спільної роботи на цьому напрямку. Та більш людяного й системного підходу до вирішення організаційних питань у військах", – заявив Зеленський.

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Президент зазначив, що розраховує на злагоджену роботу Міністерства оборони та Сил оборони і безпеки. За його словами, необхідно провести аудит усіх домовленостей України з міжнародними партнерами та з'ясувати, які з них уже реалізовані, а які досі очікують виконання.

Особливим пріоритетом Зеленський назвав посилення протиповітряної та протиракетної оборони напередодні зими.

"ППО й антибалістика – це ключовий пріоритет, і особливо перед зимою", – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський висловився щодо міністра оборони Євгенія Хмари, відзначивши його досвід у проведенні українських далекобійних операцій, набутий під час роботи в СБУ. Та висловив надію, що таких операцій буде більше.

"Євгеній Хмара має великий досвід в операціях наших дипстрайків – ще з СБУ. Розраховую, що операцій буде більше, і впевнений, що Євгеній буде й надалі особисто займатися цим питанням", - сказав президент.

Серед завдань нового керівництва Міноборони Зеленський також назвав мобілізацію, контрактну службу та ротації військовослужбовців.

"Потрібні реальні рішення, реальні пропозиції", — підкреслив президент.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що рішення Міноборони мають оцінюватися за їхнім практичним результатом для фронту, посиленням ППО та зниження російського військового потенціалу.

Зазначимо, 19 серпня Верховна Рада проголосувала щодо призначення Євгенія Хмари на посаду глави Міноборони. Голосів "за" було 312: подання президента Володимира Зеленського підтримала фракція "Слуг народу" та інші політичні сили. За кілька годин до голосування стало відомо, що Хмара пішов у відставку з посади глави СБУ, яку він займав з січня 2026 року.

Коли пролунали результати голосування нардепів, які підтримали Хмару, на вулиці залунали вигуки "Ганьба" і люди знов підняли картонки з гаслами протесту.